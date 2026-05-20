Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Petrovietnam

Dương Hưng

TPO - Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Petrovietnam.

Ngày 20/5, Petrovietnam tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Trao quyết định bổ nhiệm, ông Ngô Văn Tuấn - Bộ trưởng Bộ Tài chính - đánh giá tân Tổng Giám đốc Petrovietnam là cán bộ có năng lực, được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm thực tiễn và đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trong ngành dầu khí. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tin tưởng với kinh nghiệm và năng lực của mình, ông Lê Mạnh Cường sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn (trái) và ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam trao quyết định cho tân Tổng Giám đốc Petrovietnam. Ảnh: PVN.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Petrovietnam giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, Tập đoàn Petrovietnam cần quyết liệt triển khai các giải pháp để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của nền kinh tế.

Lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị tân Tổng Giám đốc Petrovietnam cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất; rà soát chiến lược phát triển trong bối cảnh mới; nâng cao hiệu quả điều hành sản xuất kinh doanh; chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách và thể chế phục vụ phát triển ngành năng lượng.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Mạnh Cường cho biết đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với cá nhân ông. Tân Tổng Giám đốc Petrovietnam cam kết cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh và khát vọng của người lao động dầu khí; tập trung thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển Petrovietnam trong giai đoạn mới.

Ông Lê Mạnh Cường - tân Tổng Giám đốc Petrovietnam. Ảnh: PVN.

Ông Cường cũng cho biết Petrovietnam sẽ đẩy mạnh nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời củng cố vai trò nòng cốt của tập đoàn trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Ông Lê Mạnh Cường sinh năm 1974, quê Hải Dương, là kỹ sư điều khiển tàu biển, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông Cường có hơn 30 năm gắn bó với ngành dầu khí và trưởng thành từ lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC).

Trong quá trình công tác, ông Cường từng giữ nhiều vị trí tại PTSC như Trưởng ban Phát triển kinh doanh và quản lý dự án, Phó Tổng Giám đốc PTSC từ năm 2009 và giữ chức Tổng Giám đốc PTSC từ năm 2018. Tháng 9/2024, ông Cường được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam, phụ trách nhiều lĩnh vực trọng yếu như thăm dò khai thác dầu khí, dịch vụ kỹ thuật dầu khí, chuyển dịch năng lượng, năng lượng tái tạo và Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

