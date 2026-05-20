'Khát' hướng dẫn viên thạo tiếng Nga ở Khánh Hòa

Đỏ mắt tìm người dẫn đường

Hè này, du lịch tỉnh Khánh Hòa đứng trước cơ hội bứt phá ngoạn mục với chiến dịch bay charter quy mô lớn. Sự trở lại mạnh mẽ của dòng khách Nga mang đến nguồn thu khổng lồ, nhưng đồng thời đẩy các doanh nghiệp lữ hành địa phương vào thế "tiến thoái lưỡng nan".

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, vấn đề mấu chốt hiện nay là lực lượng hướng dẫn viên (HDV) quốc tế sử dụng tiếng Nga được cấp thẻ hành nghề tại địa phương đang thiếu hụt trầm trọng, không đủ đáp ứng dòng khách đổ bộ dồn dập với tần suất hàng trăm chuyến bay mỗi tháng.

Do ảnh hưởng từ giai đoạn đóng băng thị trường trước đây (giai đoạn dịch COVID-19), phần lớn đội ngũ HDV tiếng Nga kỳ cựu đã chuyển nghề tìm sinh kế mới và không còn mặn mà quay lại. Trong khi đó, các trường đại học, cao đẳng những năm gần đây hầu như rất ít hoặc không có học sinh theo học chuyên ngành ngôn ngữ Nga, dẫn đến sự đứt gãy thế hệ nhân lực nghiêm trọng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam (Anex Tour Vietnam) - cho biết, đây là chiến dịch kết nối quy mô lớn với mạng lưới khai thác từ 20 thành phố thuộc Nga và các quốc gia thuộc khối CIS (như Kazakhstan, Uzbekistan, Belarus...) đến Việt Nam.

Dự kiến, tổng lượng khách quốc tế toàn chương trình sẽ đạt 205.000 lượt vận chuyển bởi tần suất trung bình khoảng 241 chuyến bay mỗi tháng. Trong mạng lưới này, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục khẳng định vị thế trọng điểm khi chiếm trọn lòng tin của du khách, dự kiến đón khoảng 180.000 lượt khách (chiếm tỷ trọng lớn nhất toàn chương trình).

Bà Nguyễn Hương Thủy - Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự Anex Tour Vietnam - bày tỏ: “Đây rõ ràng là "mỏ vàng" để ngành du lịch địa phương tăng tốc phục hồi và bứt phá doanh thu. Tuy nhiên, công ty đang đối mặt với khó khăn lớn. Trong khi lượng khách quốc tế số đông là khách Nga đổ về tỉnh Khánh Hòa thì đơn vị lại thiếu hụt trầm trọng nhân sự HDV du lịch biết nói tiếng Nga”.

Theo bà Thủy, do sự khác biệt về luật pháp giữa hai quốc gia và biến động chiến sự tại Nga khiến nhiều du khách ngần ngại trở về nước. Họ có mong muốn được ở lại và cống hiến trong vai trò HDV du lịch. Thực tế, du khách quốc tế luôn có sự gắn kết và tin tưởng đặc biệt đối với người bản xứ của họ. Trong khi đó, dù chúng ta có những bạn trẻ Việt Nam giỏi tiếng Nga, nhưng rào cản về kinh nghiệm và sự thấu hiểu văn hóa gốc vẫn là một khoảng trống lớn khó khỏa lấp trong ngày một ngày hai.

Cái khó hiện tại là nhóm nguồn lực người nước ngoài này lại thiếu chứng chỉ hành nghề theo luật Việt Nam. Để không lãng phí cơ hội và đáp ứng đúng thị hiếu thị trường, các công ty lữ hành rất cần tỉnh Khánh Hòa đưa ra những giải pháp đột phá, linh hoạt và cởi mở hơn trong chính sách. Việc tạo điều kiện cho người nước ngoài tham gia hướng dẫn du lịch một cách hợp pháp chính là chìa khóa để nâng tầm trải nghiệm khách hàng và phục hồi dòng khách quốc tế chất lượng cao.

Tại các resort 4-5 sao ở Cam Ranh và Nha Trang, áp lực nhân sự đang đè nặng từng ngày. Đại diện Công ty TNHH Thương mại và Du lịch ABTours chia sẻ: "Mỗi tháng có hàng chục ngàn khách Nga và CIS đến lưu trú. Yêu cầu của dòng khách này rất cao, họ cần HDV không chỉ giỏi ngôn ngữ mà phải am hiểu sâu sắc về văn hóa địa phương. Hiện tại, chúng tôi phải tranh giành nhau từng HDV, thậm chí chấp nhận trả chi phí cao gấp đôi, gấp ba ngày trước hoặc phải 'mượn' nhân sự tạm thời từ các tỉnh phía Bắc vào, nhưng vẫn không thấm vào đâu so với lượng khách tăng lên mỗi ngày".

Nhiều doanh nghiệp phản ánh, để "chữa cháy", họ buộc phải sử dụng các nhân sự là người từng lao động, học tập tại Nga về nước, hoặc các cử nhân tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ nhưng chưa có thẻ HDV quốc tế chính thức do vướng các quy định về chứng chỉ nghiệp vụ. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng phục vụ và vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh lữ hành.

Kỳ vọng quyết sách cởi trói cơ chế từ chính quyền

Trước thực tế dòng khách charter mùa hè 2026 đang vào giai đoạn cao điểm, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh bày tỏ mong muốn khẩn thiết nhận được sự can thiệp, hỗ trợ kịp thời từ UBND tỉnh cùng các sở, ban ngành liên quan để tháo gỡ "nút thắt" nhân lực.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại và Du lịch ABTours kiến nghị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa và các đơn vị quản lý xem xét, tạo điều kiện tổ chức các lớp đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch "cấp tốc" hoặc ngắn hạn cho những nhân sự đã có sẵn vốn tiếng Nga tốt (như du học sinh, người định cư ở Nga về nước) để họ đủ điều kiện hành nghề hợp pháp trong mùa cao điểm này.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Cung Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa - cho biết: Phải nhìn nhận một thực tế, các đơn vị lữ hành mang về cho tỉnh Khánh Hòa một lượng khách quốc tế khổng lồ (trong đó, dòng khách Nga luôn chiếm tỷ trọng áp đảo). Họ không chỉ mang lại doanh thu, mà còn góp công lớn định vị thương hiệu du lịch biển đảo Việt Nam trên bản đồ thế giới.

“Tất nhiên, 'thượng tôn pháp luật' là nguyên tắc bất di bất dịch. Việc yêu cầu các hướng dẫn viên là người nước ngoài phải sở hữu chứng chỉ hành nghề quốc tế hợp pháp là điều kiện bắt buộc. Để giải quyết tận gốc 'cơn khát' nhân sự, giải pháp khả thi nhất lúc này chính là tập trung tổng lực vào nguồn nhân lực nội địa”, ông Cung Quỳnh Anh nhấn mạnh.

Căn cứ từ những đề xuất của các đơn vị lữ hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến chỉ đạo từ UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các doanh nghiệp tổ chức các lớp đào tạo, nghiệp vụ du lịch ngắn hạn nhưng chất lượng cao dành riêng cho người Việt Nam có thế mạnh ngôn ngữ. Đây sẽ là đòn bẩy pháp lý quan trọng, giúp "chuẩn hóa" nhanh chóng đội ngũ du học sinh, cử nhân ngôn ngữ hay người từng làm việc tại Nga về nước, biến họ thành những hướng dẫn viên chính quy, "danh chính ngôn thuận" hành nghề.