Tokyu Retreat và lợi thế vận hành từ hệ sinh thái nghỉ dưỡng khoáng nóng 4 mùa

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, bất động sản nghỉ dưỡng đang bước vào cuộc cạnh tranh mới, nơi khai thác nghỉ dưỡng bốn mùa trở thành yếu tố quyết định. Giới chuyên gia cho rằng không phải mô hình khoáng nóng nào cũng có thể tạo dòng tiền bền vững, bởi yếu tố cốt lõi nằm ở năng lực vận hành, hệ sinh thái dịch vụ và công suất khai thác thực tế.

Hệ sinh thái vận hành bốn mùa tạo lợi thế cho Tokyu Retreat

Một trong những yếu tố tạo khác biệt cho Tokyu Retreat nằm ở việc dự án không phát triển như một khu nghỉ dưỡng đơn lẻ, mà được đặt trong hệ sinh thái vận hành thực tế của Lynntimes Thanh Thủy – tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng quy mô lớn tại miền Bắc. Trong bối cảnh thị trường ngày càng thận trọng với các cam kết thuê lại, nền tảng vận hành cùng lượng khách ổn định đang trở thành cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng khai thác dài hạn của dự án.

Tokyu Retreat hưởng lợi trực tiếp từ Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynntimes Thanh Thủy đang vận hành.

Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào mùa du lịch như nhiều mô hình nghỉ dưỡng truyền thống, tổ hợp này phát triển theo hướng nghỉ dưỡng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe với khả năng vận hành quanh năm nhờ lợi thế khoáng nóng tự nhiên và nhu cầu phục hồi thể chất ngày càng gia tăng. Theo ghi nhận từ chủ đầu tư, Lynntimes Thanh Thủy hiện đón khoảng 35.000–40.000 lượt khách mỗi tháng.

Đáng chú ý, toàn bộ tổ hợp được vận hành từ thương hiệu quản lý quốc tế Lynntimes Hospitality Management tiêu chuẩn Mỹ càng củng cố thêm niềm tin về tiêu chuẩn dịch vụ và khả năng tiếp cận tệp khách ngoại.

Công viên khoáng nóng Ohayo Onsen & Spa luôn thu hút hàng chục nghìn lượt khách hằng tháng.

Với vị trí chỉ cách Hà Nội khoảng 60 phút di chuyển, Thanh Thủy đang nổi lên như điểm đến nghỉ dưỡng ngắn ngày khu vực phía Bắc. Khu vực này đồng thời hưởng lợi từ dòng khách du lịch văn hóa – tâm linh về Đền Hùng và định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Để gia tăng sức hút và duy trì dòng khách quanh năm, Lynntimes Thanh Thủy liên tục tổ chức chuỗi lễ hội, chợ nông sản, hoạt động văn hóa và các sự kiện cộng đồng quy mô lớn. Những chương trình như “Mạch nguồn khoáng nóng”, “Giọt hồng Cội Việt”, chuỗi trải nghiệm văn hóa Nhật Bản hay các hoạt động dịp Tết Thiếu nhi sắp tới đang góp phần hình thành nhịp vận hành sôi động suốt bốn mùa. Việc liên tục làm mới trải nghiệm không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mà còn kéo dài thời gian lưu trú và tăng tần suất quay lại của du khách. Đây cũng là mô hình được nhiều khu nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Nhật Bản và Hàn Quốc áp dụng để duy trì công suất khai thác quanh năm.

Sự tham gia, hưởng ứng của các Hoa hậu, Á hậu, Người đẹp và các nghệ sỹ tại chương trình Giọt hồng Cội Việt

Trong giai đoạn thị trường ưu tiên hiệu quả khai thác thực tế, lợi thế lớn của Tokyu Retreat nằm ở việc dự án phát triển trên nền hệ sinh thái nghỉ dưỡng đã vận hành ổn định, thay vì bắt đầu từ con số 0 như nhiều dự án nghỉ dưỡng đơn lẻ khác.

Hệ sinh thái 50+ tiện ích - thỏi nam châm hút khách

Để giữ chân du khách và kích thích chi tiêu, Tokyu Retreat sở hữu hơn 50 hệ tiện ích hỗ trợ chăm sóc sức khỏe mang cảm hứng thời kỳ hoàng kim Heian của Nhật Bản.

Điểm nhấn của Tokyu Retreat nằm ở trải nghiệm nghỉ dưỡng cá nhân hóa theo phong cách “home spa”, nơi nguồn khoáng nóng Radon tự nhiên được dẫn trực tiếp vào từng căn biệt thự. Mỗi không gian sống được thiết kế như một khu retreat riêng tư với bể Onsen bốn mùa, phòng xông hơi tại gia và khoảng xanh tĩnh tại nhằm tái tạo năng lượng cả thể chất lẫn tinh thần.

Bao quanh đó là hệ sinh thái tiện ích như Quảng trường Mặt Trời, Club House Mặt Trăng, Haru Spa & Sauna, vườn Nhật, vườn ngự uyển Shishinden, khu Tennou Fitness & Yoga,... Chuỗi trải nghiệm còn được nối dài với nhà hàng ẩm thực Kuishin và Shin Bar, tạo nên phong cách nghỉ dưỡng khép kín dành cho nhóm khách hàng tìm kiếm sự riêng tư và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu. Dự án còn sở hữu trung tâm hội nghị quốc tế, mở rộng trải nghiệm nghỉ dưỡng kết hợp sự kiện và hội họp cao cấp.

Tokyu Retreat được đầu tư hệ thống 50+ tiện ích mang đậm cảm hứng thời kỳ hoàng kim Heian của Nhật Bản.

Hiện tại, chủ đầu tư đang đưa ra chính sách thuê lại vô cùng hấp dẫn trong thời gian tối thiểu 05 năm, với mức giá từ 50 triệu triệu đồng/tháng cho các căn liền kề/biệt thự tứ lập và lên tới 105 triệu triệu đồng/tháng cho biệt thự VIP.

Có thể thấy, với bệ phóng vững chắc từ tổ hợp Lynntimes Thanh Thuỷ đã vận hành, hệ sinh thái 50+ tiện ích đẳng cấp và mô hình khai thác 4 mùa có thể khẳng định rằng: Chính sách thuê lại tại Tokyu Retreat không chỉ là một lời hứa trên giấy, mà được bảo chứng bằng một nền tảng khai thác thực tế, có khả năng vận hành dòng tiền bền vững cho các nhà đầu tư ngay khi dự án dự kiến bàn giao hoàn thiện vào cuối năm 2026.

Nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng lớn nhất miền Bắc Lynntimes Thanh Thủy, quy mô đồng bộ và đã đi vào vận hành với lượng khách ổn định, Tokyu Retreat được định hướng trở thành khu biệt thự nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp ven đô, khai thác dòng tiền bền vững quanh năm. Theo thông tin mới nhất từ CĐT Onsen Fuji, dự án Tokyu Retreat dự kiến sẽ bàn giao vào cuối năm 2026, sẵn sàng bước vào giai đoạn vận hành và tạo dòng tiền thực tế.

