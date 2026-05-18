Sun PhuQuoc Airways muốn tăng quy mô 100 máy bay, Bộ Xây dựng nói gì?

TPO - Trước đề xuất nâng đội bay lên 100 chiếc và tăng vốn đầu tư của Sun PhuQuoc Airways, Bộ Xây dựng yêu cầu doanh nghiệp báo cáo Bộ Tài chính để thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, lưu ý việc mở rộng quy mô sẽ làm thay đổi Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không hiện tại.

Theo Quyết định số 979/QĐ-TTg được Thủ tướng phê duyệt hồi tháng 5/2025, dự án vận tải của Sun PhuQuoc Airways có tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 2.500 tỷ đồng, với quy mô đạt 31 máy bay vào năm 2030. Tuy nhiên, đánh giá lại nhu cầu thực tiễn của thị trường, hãng hàng không này dự kiến điều chỉnh tăng quy mô lên 100 tàu bay, đồng thời tăng tổng mức đầu tư tương ứng với số lượng đội bay.

Đại diện doanh nghiệp cho rằng việc mở rộng này không làm thay đổi các yếu tố cốt lõi như mục tiêu, địa điểm, thời hạn hay tiến độ dự án. Do đó, khi đối chiếu với khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2025, phía doanh nghiệp đánh giá trường hợp của mình không thuộc diện phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Để bảo đảm tính pháp lý và có cơ sở triển khai, hãng đã gửi văn bản đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính cho ý kiến và hướng dẫn trình tự thực hiện.

Sun PhuQuoc Airways muốn điều chỉnh quy mô đội bay đến năm 2030 từ 31 lên 100 chiếc. Ảnh: SG.

Phản hồi kiến nghị này, Bộ Xây dựng cho biết theo các quy định hiện hành, Bộ Tài chính mới là cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đầu tư. Vì vậy, Sun PhuQuoc Airways cần báo cáo Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng lưu ý rằng việc tăng quy mô đội bay và tăng vốn sẽ làm thay đổi nội dung Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không mà hãng đã được cấp (hiện ghi nhận quy mô trên 30 máy bay với số vốn 1.000 tỷ đồng). Do đó, hãng cần nghiên cứu và tuân thủ các quy định của Chính phủ về ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Theo tìm hiểu, tính đến hết tháng 2 năm nay, Sun PhuQuoc Airways khai thác đội bay gồm 10 chiếc, trong đó có 5 máy bay A321neo ACF thế hệ mới và duy trì tỷ lệ cất cánh đúng giờ (OTP) ở nhóm dẫn đầu.

Giữa tháng 2 vừa qua, Sun PhuQuoc Airways đã ký hợp đồng trị giá 22,5 tỷ USD để mua 40 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner - loại máy bay thân rộng lớn nhất của hàng không Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Theo kế hoạch ngắn hạn, vào tháng 7 tới, hãng sẽ tiếp nhận hai máy bay A330 đầu tiên để thực hiện quy trình kiểm định và xin cấp phép từ Cục Hàng không Việt Nam.

Dự kiến từ tháng 9 năm nay, đội bay thân rộng sẽ chính thức đưa vào khai thác thương mại, thiết lập các đường bay thẳng kết nối Phú Quốc với các thị trường tầm xa như Úc, Nga, Cộng hòa Séc, Kazakhstan, Mông Cổ.