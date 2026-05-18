Nghệ An nỗ lực trở thành trung tâm du lịch vùng Bắc Trung Bộ

Từ một địa phương chủ yếu được biết đến với du lịch biển mùa hè, Nghệ An đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ bằng chiến lược phát triển du lịch bài bản, hiện đại và bền vững. Với lợi thế tài nguyên phong phú, hạ tầng ngày càng đồng bộ cùng định hướng rõ ràng, tỉnh đang nỗ lực đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ.

Đánh thức tiềm năng từ biển, rừng và di sản

Những năm gần đây, du lịch Nghệ An đang dần thay đổi diện mạo khi nhiều sản phẩm, điểm đến mới liên tục được đầu tư và đưa vào khai thác. Không chỉ còn là điểm đến quen thuộc mỗi mùa hè, du lịch xứ Nghệ đang hướng tới xây dựng hình ảnh đa sắc màu hơn với biển, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng và trải nghiệm cộng đồng.

Sở hữu bờ biển dài 82 km cùng nhiều bãi tắm đẹp như Cửa Lò, Bãi Lữ, Quỳnh Phương, Diễn Thành hay Cửa Hiền, Nghệ An được đánh giá là một trong những địa phương có tiềm năng phát triển du lịch biển lớn của khu vực Bắc Trung Bộ. Biển nơi đây có độ dốc thoải, nước trong xanh, sóng hiền hòa cùng nguồn hải sản phong phú, tươi ngon – những yếu tố tạo sức hút riêng với du khách.

Không chỉ có biển, Nghệ An còn được ví như “Việt Nam thu nhỏ” khi hội tụ đầy đủ địa hình biển đảo, đồng bằng, trung du và miền núi. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại hình du lịch khác nhau.

Từ lâu, các điểm đến như Hang Bua, Thẩm Ồm, thác Bảy Tầng, đỉnh Puxailaileng, đảo chè Thanh Chương hay Vườn quốc gia Pù Mát đã trở thành điểm dừng chân hấp dẫn với du khách yêu thiên nhiên, khám phá. Trong khi đó, miền Tây Nghệ An với bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Thái, Khơ Mú, Mông… đang mở ra dư địa lớn cho phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm.

Nghệ An có tiềm năng du lịch lớn, đa dạng từ biển, đồng bằng đến miền núi cao.

Bên cạnh tài nguyên thiên nhiên, Nghệ An còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với hơn 2.000 di tích lịch sử, danh thắng; nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc cùng kho tàng văn hóa dân gian phong phú. Đặc biệt, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã trở thành “thương hiệu văn hóa” riêng của xứ Nghệ.

Những năm gần đây, nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn cũng được đầu tư, tạo thêm diện mạo mới cho ngành du lịch địa phương. Các tổ hợp vui chơi, nghỉ dưỡng như VinWonders Cửa Hội, Mường Thanh Safari Diễn Lâm hay các khu nghỉ dưỡng sinh thái, resort ven biển đã góp phần nâng chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Không chỉ dừng lại ở du lịch tắm biển truyền thống, Nghệ An còn phát triển nhiều sản phẩm mới như du lịch nghỉ dưỡng kết hợp ẩm thực, du lịch thể thao biển, du lịch MICE, du lịch làng nghề, du lịch tâm linh và du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa.

Theo ngành du lịch Nghệ An, thời gian qua địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới sản phẩm và tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến. Nhờ đó, lượng khách du lịch đến Nghệ An liên tục tăng mạnh.

Tạo đột phá để vươn lên thành trung tâm du lịch vùng

Dù sở hữu nhiều tiềm năng, song du lịch Nghệ An vẫn chưa phát triển tương xứng với lợi thế sẵn có. Một số dự án du lịch trọng điểm còn chậm tiến độ; nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ du lịch còn thiếu; lượng khách quốc tế chưa tăng trưởng mạnh như kỳ vọng.

Ngoài ra, tính mùa vụ vẫn là bài toán lớn đối với du lịch xứ Nghệ khi lượng khách chủ yếu tập trung vào mùa hè. Trong khi đó, các sản phẩm du lịch ngoài mùa cao điểm chưa thực sự phong phú để giữ chân du khách quanh năm. Chính vì vậy, Nghệ An đang từng bước triển khai nhiều giải pháp mang tính chiến lược nhằm tạo bước đột phá cho ngành du lịch trong giai đoạn mới.

Khu vực miền núi Nghệ An với hệ thống rừng nguyên sinh đa dạng, các khu du lịch trải nghiệm xuất hiện ngày càng nhiều .

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Nghệ An xác định du lịch là ngành kinh tế có nhiều lợi thế và hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ. Đây cũng là một trong những địa phương sớm ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo Quyết định 1439 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn 2035, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ và là điểm đến hấp dẫn của Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Đến năm 2035, Nghệ An hướng tới trở thành điểm đến của du lịch châu Á và thế giới, phát triển mạnh kinh tế di sản và các dịch vụ giá trị gia tăng cao. Theo định hướng này, du lịch sẽ đóng góp khoảng 10-12% GRDP toàn tỉnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thời gian qua Nghệ An đã đẩy mạnh liên kết vùng và hợp tác phát triển du lịch với nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng hay Lâm Đồng.

Nhiều tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng đã được xây dựng và đưa vào khai thác hiệu quả như Hà Nội – Ninh Bình – Thanh Hóa – Nghệ An hay Nghệ An – Quảng Bình – Huế – Đà Nẵng. Những chương trình liên kết này góp phần đưa du lịch Nghệ An tham gia sâu hơn vào chuỗi sản phẩm du lịch khu vực.

Song song với liên kết vùng, tỉnh cũng tập trung đầu tư hạ tầng giao thông và hạ tầng du lịch. Đại lộ Vinh – Cửa Lò hoàn thành giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố xuống biển, mở ra không gian phát triển mới cho đô thị du lịch ven biển.

Du lịch phát triển đã góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Theo ông Trần Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, ngành sẽ tiếp tục tham mưu triển khai các chương trình phát triển du lịch theo hướng bền vững, chú trọng đầu tư hạ tầng du lịch biển, phát triển du lịch sinh thái và các khu nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Cùng với đó, Nghệ An sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các sản phẩm thân thiện môi trường, nhất là tại khu vực ven biển và hải đảo sẽ được ưu tiên phát triển nhằm bảo đảm khai thác tài nguyên du lịch lâu dài, bền vững.

Địa phương cũng tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch; kiểm soát các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm từ công nghiệp, nuôi trồng thủy sản hay khai khoáng để bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và du lịch.

Với chiến lược rõ ràng, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành cùng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, du lịch Nghệ An đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Từ lợi thế biển, rừng, di sản và văn hóa đặc sắc, địa phương được kỳ vọng sẽ từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia, trở thành trung tâm du lịch quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ trong tương lai gần.