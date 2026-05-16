DIFF 2026 hé lộ đội hình 'khủng', Đà Nẵng nóng trước giờ khai màn

Sự góp mặt của hàng loạt đội pháo hoa danh tiếng thế giới đang khiến DIFF 2026 trở thành mùa lễ hội được chờ đợi bậc nhất tại Đà Nẵng. Không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật trình diễn, DIFF năm nay còn hứa hẹn mang đến những “bữa tiệc ánh sáng” mãn nhãn kết hợp âm nhạc, công nghệ và nghệ thuật kể chuyện hiện đại, biến bầu trời sông Hàn thành sân khấu của những màn trình diễn đỉnh cao.

DIFF vừa được tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure bình chọn trong Top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh

Từ ngày 30/5/2026, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) sẽ chính thức khai màn bằng cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Đà Nẵng và đương kim vô địch Trung Quốc. DIFF năm nay đang cho thấy tham vọng lớn hơn, biến Đà Nẵng trở thành sân khấu của cuộc cách mạng pháo hoa hiện đại, nơi công nghệ, âm nhạc và nghệ thuật kể chuyện hòa làm một.

Đêm khai mạc, chủ nhà Đà Nẵng đối đầu nhà vô địch

Màn chạm trán giữa đội Đà Nẵng (Việt Nam) và Trung Quốc ngay trong đêm đầu tiên được xem như phát pháo mở màn cho một mùa giải “không có chỗ cho sai lầm”.

Sau chức vô địch DIFF 2025, đội Trung Quốc trở lại với tác phẩm “Flower of the Orient”, lấy cảm hứng từ dân ca “Hoa nhài”, kết hợp pháo hoa không khói cùng các lớp ánh sáng mềm mại mang đậm tinh thần Á Đông. Giới chuyên môn đánh giá đây sẽ là một màn trình diễn thiên về cảm xúc thị giác hơn là phô diễn kỹ thuật đơn thuần.

Tuy nhiên, lợi thế của đội Đà Nẵng chưa bao giờ nằm ở danh hiệu. Trong nhiều mùa giải, đội chủ nhà luôn được xem là “ẩn số khó đoán” bởi khả năng khuấy động cảm xúc khán giả trên chính sân nhà.

Với chủ đề “Thiên nhiên”, cuộc đối đầu mở màn hứa hẹn không chỉ là màn so tài pháo hoa, mà còn là cuộc chiến của cảm xúc, bản sắc và khả năng kể chuyện bằng ánh sáng.

DIFF được xem là một “bữa tiệc” của âm nhạc, ánh sáng, nghệ thuật bên bờ sông Hàn

Pháp – Việt Nam, cuộc đối thoại giữa ký ức và bản sắc

Nếu đêm đầu tiên mang màu sắc thiên nhiên, thì đêm thi thứ hai với chủ đề “Di sản” lại giống một bộ phim điện ảnh nhiều tầng lớp văn hóa.

Đại diện nước Pháp - Lux Factory POK 2.0 bước vào DIFF 2026 với khí thế của ứng viên vô địch hàng đầu sau khi giành Gold Jupiter tại Montreal 2025, một trong những giải đấu pháo hoa danh giá nhất hành tinh.

Người Pháp nổi tiếng với khả năng biến pháo hoa thành ngôn ngữ điện ảnh. Tác phẩm “Heritage – Da Nang Shines” được hé lộ như một hành trình xuyên qua các nền văn minh, nơi lịch sử không biến mất mà chồng lớp để tạo nên những bản sắc mới.

Ở phía đối diện, Z121 Vina Pyrotech - Việt Nam (Á quân DIFF 2025) mang theo kỳ vọng lớn của khán giả Việt Nam. Nếu Pháp sở hữu chất thơ châu Âu đầy cổ điển, thì đội Việt Nam được chờ đợi sẽ tạo ra góc nhìn hiện đại hơn về di sản dân tộc, bằng sự kết hợp giữa kỹ thuật tinh tế và hiểu biết sâu sắc về văn hóa bản địa.

DIFF 2026 lần đầu lọt Top 9 Lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh do tạp chí Travel + Leisure bình chọn

Nhật Bản – Ý, chung kết sớm” DIFF 2026

Có lẽ không cặp đấu nào khiến giới yêu pháo hoa chờ đợi nhiều hơn màn thư hùng giữa Nhật Bản và Ý ở đêm “Văn hóa”.

Một bên là nghệ thuật Hanabi trứ danh của Nhật Bản, tối giản nhưng hoàn mỹ tới từng chi tiết. Bên kia là phong cách điện ảnh đậm chất Italy, giàu cảm xúc và choáng ngợp như một vở opera trên bầu trời.

Tamaya Kitahara Fireworks mang tới những tuyệt kỹ truyền thống của Nhật như pháo “wari-mono” đối xứng hoàn hảo hay hiệu ứng Kamuro nổi tiếng, nơi các tia sáng vàng kim buông rủ xuống như mái tóc thiếu nữ trong tranh cổ Nhật Bản.

Trong khi đó, Martarello Group - “huyền thoại sống” của DIFF với hai chức vô địch liên tiếp năm 2017 và 2018 tiếp tục trở lại cùng “Echoes Becoming Future”. Hơn một thế kỷ làm pháo hoa đã biến đội Ý thành bậc thầy của nghệ thuật kể chuyện bằng ánh sáng. Nhiều chuyên gia gọi đây là “trận chung kết sớm” của DIFF 2026.

Cuộc tranh tài giữa Đà Nẵng (Việt Nam) và Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd đến từ Trung Quốc trong đêm khai mạc hứa hẹn nhiều điều thú vị

Đức – Ma Cao, khi công nghệ trở thành nghệ thuật

Đêm “Sáng tạo” có thể sẽ là thời khắc công nghệ pháo hoa bước sang một cấp độ khác.

Đội Đức Steffes-Ollig Feuerwerke với lịch sử hơn 150 năm, nổi tiếng bởi độ chính xác gần như tuyệt đối trong việc đồng bộ pháo hoa với âm nhạc. Tác phẩm “PYROGRAPHICS” được mô tả như một “bức tranh sống”, nơi mỗi chùm sáng là một nét cọ trên nền trời Đà Nẵng.

Đối đầu với họ là Apple Pyrotechnics đến từ Ma Cao (Trung Quốc), đội thi được xem như “ông lớn” của pháo hoa châu Á nhờ kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quy mô quốc gia. “Celestial Journey to the West”, lấy cảm hứng từ Tây Du Ký, được kỳ vọng sẽ mang tới những hiệu ứng pháo hoa mặt nước ngoạn mục và đậm chất thị giác phương Đông.

Úc – Bồ Đào Nha, khép lại vòng loại bằng khát vọng tương lai

Đêm cuối vòng loại mang chủ đề “Tầm nhìn” sẽ là màn đối đầu giữa hai trường phái hoàn toàn khác biệt.

Skylighter Fireworks của Úc lựa chọn cách tiếp cận đại chúng và bùng nổ cảm xúc, với âm nhạc của Coldplay, Bon Jovi hay Avicii để kể câu chuyện về khát vọng vượt giới hạn.

Trong khi đó, Macedos Pirotecnia thương hiệu hơn 90 năm tuổi của Bồ Đào Nha trở lại sau khi giành giải “Sáng tạo nhất” mùa trước. Đội thi châu Âu hứa hẹn biến ánh sáng thành biểu tượng của kết nối và tương lai, trong một màn trình diễn mang màu sắc triết lý nhiều hơn phô diễn.

Đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 không chỉ là cuộc tranh tài đầy kịch tính giữa đội chủ nhà Đà Nẵng và đương kim vô địch Trung Quốc, mà còn là đại tiệc nghệ thuật quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng của showbiz Việt

Không chỉ là pháo hoa

Điều khiến DIFF 2026 trở nên khác biệt không chỉ nằm ở số lượng “ngôi sao” góp mặt. Lễ hội năm nay cho thấy nghệ thuật pháo hoa đang thay đổi mạnh mẽ từ những màn bắn kỹ thuật đơn thuần thành các tác phẩm kể chuyện đa giác quan nơi âm nhạc, công nghệ lập trình, hiệu ứng ánh sáng và cảm xúc khán giả hòa quyện thành một trải nghiệm sân khấu hoàn chỉnh.

Với Đà Nẵng, DIFF không còn chỉ là sự kiện du lịch mùa hè, mà đang dần trở thành một “World Cup pháo hoa” thực thụ của châu Á, nơi các cường quốc ánh sáng mang đến những gì tinh túy nhất để tranh tài bên sông Hàn.

Và nếu mọi kỳ vọng trở thành hiện thực, mùa hè 2026 có thể sẽ được nhớ tới như năm mà DIFF bước vào kỷ nguyên huy hoàng nhất trong lịch sử từ khi DIFF ra đời.