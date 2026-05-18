Sontra Sea Hotel – Điểm dừng chân lý tưởng cho mùa hè Đà Nẵng 2026

Giữa nhịp sống sôi động của thành phố biển Đà Nẵng, có những nơi không chỉ đơn thuần là chỗ lưu trú mà còn mang lại cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng và gần gũi như một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Sontra Sea Hotel là một trong những điểm dừng chân như thế – nơi được nhiều du khách lựa chọn khi muốn tận hưởng mùa hè bên biển Sơn Trà theo cách riêng của mình.

Sontra Sea Hotel sở hữu vị trí đối diện biển Sơn Trà. Nguồn ảnh: Sontra Sea Hotel

Nằm trên tuyến đường Hoàng Sa hướng ra biển, Sontra Sea Hotel sở hữu vị trí thuận tiện cho những ai yêu thích không khí biển và muốn dễ dàng khám phá vẻ đẹp của bán đảo Sơn Trà. Chỉ cần vài phút đi bộ, du khách đã có thể cảm nhận tiếng sóng biển, ánh nắng buổi sớm và bầu không khí trong lành đặc trưng của Đà Nẵng. Đây cũng là lý do nhiều du khách lựa chọn nơi này cho các chuyến nghỉ dưỡng gia đình, du lịch cùng bạn bè hay đơn giản là một kỳ nghỉ “đổi gió” ngắn ngày.

Điểm khiến Sontra Sea Hotel tạo được thiện cảm với nhiều người không nằm ở sự xa hoa cầu kỳ mà chính là cảm giác dễ chịu và thoải mái ngay từ khi bước vào. Không gian khách sạn được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng. Các phòng nghỉ được bố trí gọn gàng, sạch sẽ với gam màu sáng, mang lại cảm giác tươi mới và thư giãn đúng chất mùa hè.

Nhiều phòng tại khách sạn có ban công riêng hướng biển hoặc hướng núi, tạo nên trải nghiệm rất riêng cho du khách. Buổi sáng mở cửa đón nắng và gió biển, buổi tối ngồi thư giãn nhìn thành phố lên đèn – những điều tưởng chừng đơn giản lại trở thành khoảnh khắc đáng nhớ đối với nhiều người khi lưu trú tại đây.

Không gian phòng nghỉ view biển tại Sontra Sea Hotel. Nguồn ảnh: Sontra Sea Hotel

Mùa hè 2026, Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến được đông đảo du khách lựa chọn nhờ những bãi biển đẹp, các hoạt động vui chơi sôi động và đặc biệt là mùa lễ hội pháo hoa quốc tế. Trong thời điểm lượng khách tăng cao, nhiều người bắt đầu ưu tiên tìm kiếm những khách sạn vừa gần biển, vừa có mức giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm thoải mái. Sontra Sea Hotel được xem là một trong những lựa chọn phù hợp với nhu cầu đó.

Không chỉ thuận tiện cho việc nghỉ dưỡng, khách sạn còn nằm gần nhiều địa điểm nổi tiếng của Đà Nẵng như bán đảo Sơn Trà, đỉnh Bàn Cờ, chùa Linh Ứng hay các khu hải sản ven biển. Từ khách sạn, du khách có thể dễ dàng di chuyển để khám phá thành phố mà không mất quá nhiều thời gian.

Bên cạnh vị trí thuận lợi, Sontra Sea Hotel còn ghi điểm bởi phong cách phục vụ thân thiện và gần gũi. Với nhiều du khách, cảm giác được hỗ trợ nhiệt tình khi cần tư vấn địa điểm ăn uống, vui chơi hay lịch trình tham quan chính là điều giúp chuyến đi trở nên dễ chịu hơn. Đây cũng là yếu tố khiến nhiều khách quay lại sau lần đầu lưu trú.

Du khách check-in tại Sontra Sea Hotel. Nguồn ảnh: Sontra Sea Hotel

Trong thời gian gần đây, nhiều du khách trẻ không chỉ tìm kiếm một nơi lưu trú mà còn muốn tận hưởng những trải nghiệm thư giãn và lưu lại các khoảnh khắc đẹp trong chuyến đi. Với không gian gần biển, ban công thoáng và ánh sáng tự nhiên đẹp, Sontra Sea Hotel đang dần trở thành điểm dừng chân được nhiều người yêu thích khi đến Đà Nẵng mùa hè 2026.

Đặc biệt, với những ai yêu thích biển Sơn Trà, việc được thức dậy trong không khí biển mát lành hay chỉ mất vài phút để xuống biển đi dạo luôn mang lại cảm giác thư giãn nhẹ nhàng. Khu vực xung quanh khách sạn cũng thuận tiện với nhiều quán ăn, nhà hàng hải sản và các địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố.

Với vị trí gần biển, không gian thoải mái cùng mức giá hợp lý, Sontra Sea Hotel là lựa chọn phù hợp cho những chuyến du lịch mùa hè cùng gia đình, bạn bè hay những kỳ nghỉ ngắn ngày để tận hưởng trọn vẹn không khí biển Đà Nẵng.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi có thể vừa nghỉ dưỡng, vừa tận hưởng không khí biển Đà Nẵng theo cách nhẹ nhàng và thoải mái nhất, Sontra Sea Hotel có thể sẽ là nơi giúp mùa hè của bạn trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Thông tin & đặt phòng

- Sontra Sea Hotel

- Lô 41 Hoàng Sa, Phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

- Hotline: 093 679 07 98

- Website: https://booking.sontraseahotel.com