Gia Lai: Quy hoạch 'siêu đô thị' du lịch biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua

Ngày 18/5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch nằm trên địa bàn các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây, tiếp giáp Biển Đông, với tổng diện tích dự kiến khoảng 2.878ha.

Tính chất quy hoạch là khu đô thị, văn hóa, du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe mang tầm quốc tế; cụ thể hóa định hướng quy hoạch chung xây dựng Quy Nhơn và vùng phụ cận. Đồng thời, là đô thị động lực có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng, lập quy hoạch chi tiết và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Theo quy hoạch sơ bộ, khu vực này dự kiến có quy mô dân số khoảng 40.000 người. Lượng khách trung bình ước đạt hơn 6.900 người/ngày và có thể tăng lên hơn 17.200 lượt khách vào các giai đoạn cao điểm. Diện tích đất xây dựng đô thị dự kiến khoảng 1.543ha.

Khu vực quy hoạch được chia thành 2 tiểu khu chính gồm núi Vũng Chua và khu núi Xuân Vân - Quy Hòa.

Đối với tiểu khu núi Vũng Chua, tỉnh Gia Lai quy hoạch xây dựng các hạng mục chính như nhóm nhà ở ven sườn Đông núi Vũng Chua dọc Quốc lộ 1D hướng về thung lũng Quy Hòa và nhóm nhà ở ven sườn Đông núi Vũng Chua hướng về nội thị Quy Nhơn; công trình dịch vụ công cộng; công trình dành cho hoạt động lưu trú du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống, mua sắm, các dịch vụ liên quan khác phục vụ khách du lịch dọc theo đỉnh núi Vũng Chua; trung tâm thể dục thể thao - sân gôn dọc đỉnh núi Vũng Chua; khu vực cây xanh cảnh quan kết hợp mặt nước...

Tiểu khu núi Xuân Vân - Quy Hòa: Quy hoạch xây dựng các hạng mục chính như nhóm nhà ở (chủ yếu tập trung sườn phía Tây núi Xuân Vân và thung lũng Quy Hòa); công trình hạ tầng xã hội; công trình dành cho hoạt động lưu trú du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí, các dịch vụ khác phục vụ phát triển du lịch (bố trí dọc theo không gian biển từ khu vực Quy Hòa đến sườn Đông núi Xuân Vân); các công trình di tích, tôn giáo khu vực Quy Hòa và đỉnh núi Xuân Vân được giữ lại, tôn tạo, chỉnh trang; bãi xe phục vụ khách du lịch...

Trong định hướng hệ thống giao thông, tỉnh Gia Lai sẽ mở rộng tuyến quốc lộ 1D đoạn qua Quy Hòa kết nối trung tâm Quy Nhơn; đường kết nối đô thị Quy Hòa qua núi Vũng Chua đi Long Vân; Quy hoạch đường lên núi Vũng Chua phục vụ tham quan ngắm cảnh. Bên cạnh đó, quy hoạch phát triển các loại hình vận tải bay (taxi bay, thủy phi cơ...) để phát triển du lịch; trạm sạc điện; tính toán quy mô bãi đậu xe đảm bảo quy mô dân số thường trú và dân số lưu trú khu vực quy hoạch…

Trước đó, ngày 5/5, ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua. Theo UBND tỉnh Gia Lai, dự án được xác định là một trong những công trình trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược trong định hướng phát triển không gian đô thị, du lịch và dịch vụ chất lượng cao của địa phương.