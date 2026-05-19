Gần 1.500 tỷ đồng làm nhà ga T2 sân bay Đà Nẵng

TPO - Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, nhà ga T2 sẽ được nâng tổng công suất thiết kế lên 6 triệu hành khách/năm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch trong giai đoạn 2026-2030.

Ngày 19/5, tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ khởi công Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng (nhà ga T2).

Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng (nhà ga T2) sau khi mở rộng sẽ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch trong giai đoạn 2026-2030.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 3.600 m², nâng tổng diện tích đất sử dụng sau mở rộng lên khoảng 21.085 m².

Riêng khu vực làm thủ tục được mở rộng đáng kể với số lượng quầy check-in tăng từ 54 lên 85 quầy, bổ sung thêm 31 vị trí phục vụ mới. Năng lực phục vụ ra tàu bay được tối ưu hóa vượt bậc khi số lượng cửa khởi hành bằng cầu ống lồng tăng từ 4 lên 7 cửa, giảm thiểu tối đa việc hành khách phải di chuyển bằng xe buýt trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Dự án cũng đầu tư hệ thống xử lý hành lý (BHS) thế hệ mới, nâng công suất từ 2 lên 4 đảo băng chuyền hành lý đi và từ 4 lên 6 băng chuyền hành lý đến. Đồng thời, hệ thống điều hòa không khí sử dụng công nghệ biến tần và kiểm soát lưu lượng gió (VAV) giúp tiết kiệm năng lượng và đảm bảo vi khí hậu tối ưu cho nhà ga.

Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, nhà ga T2 sẽ được nâng tổng công suất thiết kế lên 6 triệu hành khách/năm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch trong giai đoạn 2026-2030.

Ông Đỗ Trọng Hậu - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng - chia sẻ: "Việc khởi công mở rộng nhà ga T2 không chỉ là lời giải cho bài toán quá tải hiện tại, mà còn đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đơn vị quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ, kiến tạo một không gian hàng không không chỉ hiện đại, an toàn mà còn đậm đà bản sắc văn hóa và lòng hiếu khách".

Không chỉ vậy, dự án còn đánh dấu bước đi đầu tiên hiện thực hóa quan điểm quy hoạch 2 sân bay quốc tế trong một thành phố đối với sân bay Đà Nẵng và sân bay Chu Lai thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ có 2 sân bay quốc tế hiện đại với tổng công suất thiết kế 25 triệu lượt khách, tạo ra không gian phát triển mới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng của ngành du lịch dịch vụ nói riêng và kinh tế Đà Nẵng cùng vùng duyên hải Nam Trung Bộ nói chung.

Nhà ga T2 được khởi công vào năm 2015 và chính thức đi vào vận hành giữa tháng 5/2017, phục vụ thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Năm 2019, nhà ga T2 đã đón hơn 7,1 triệu lượt khách, vượt 79% công suất thiết kế 4 triệu lượt khách. Hai năm 2024 và 2025, sản lượng hành khách liên tục duy trì ở mức cao, lần lượt đạt 6,18 triệu và 6,81 triệu khách.

