Thái Lan dừng miễn visa 60 ngày

Ngọc Ánh

TPO - Nội các Thái Lan đã phê duyệt việc bãi bỏ chương trình miễn thị thực lưu trú 60 ngày dành cho công dân hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo Khaosod, Nội các Thái Lan đã phê duyệt việc bãi bỏ chương trình miễn thị thực lưu trú 60 ngày dành cho công dân hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa chính sách quay trở lại mức lưu trú khoảng 30 ngày như trước. Thông tin được Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul công bố ngày 19/5.

Phát biểu tại Tòa nhà Chính phủ, ông Surasak cho biết Nội các cũng đồng ý hủy bỏ các quy định cho phép hưởng nhiều quyền lợi visa theo chương trình hiện tại, khôi phục những quy định cũ từng được áp dụng trước đây.

12.jpg
Khách Trung Quốc được các vũ công Thái Lan chào đón tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok hồi tháng 9/2023. Ảnh: AP.

Trước đó, Thái Lan đã mở rộng chương trình miễn visa 60 ngày cho công dân hơn 90 quốc gia nhằm thúc đẩy du lịch và phục hồi kinh tế sau đại dịch. Thời gian gần đây, giới chức Thái Lan lại lo ngại về tình trạng một số người nước ngoài lợi dụng chính sách để lưu trú dài hạn hoặc làm việc trái phép.

Ngoài Thái Lan, Italy, Canada, UAE, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Australia cũng đang siết chính sách miễn thị thực để tăng sàng lọc và an ninh du lịch.

Việc Thái Lan bãi bỏ chương trình miễn thị thực lưu trú 60 ngày dành cho công dân hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới phần đông khách Việt, bởi thời gian lưu trú trung bình của du khách Việt tại nước này thường chỉ từ vài ngày đến khoảng một tuần.

Tuy nhiên, chính sách mới nếu được thông qua có thể tác động đáng kể tới nhóm khách có nhu cầu lưu trú dài.

Trả lời truyền thông hồi đầu năm, Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow nhận định thực tế du khách thường chỉ cần 30 ngày là đủ để khám phá Thái Lan. Việc duy trì mốc 60 ngày rất dễ tạo cơ hội cho những người lợi dụng để ở lại lâu dài sai mục đích.

Đầu tháng 5, Công ty Cảng hàng không Thái Lan (AOT) thông báo chính thức về việc tăng mức phí dịch vụ hành khách (PSC) đối với các chuyến bay quốc tế 53%, cụ thể từ 730 baht (khoảng gần 600.000 đồng) lên 1.120 baht (khoảng 915.000 đồng) kể từ ngày 20/6/2026, sau khi được Bộ Giao thông vận tải Thái Lan phê duyệt.

Việc điều chỉnh chính sách miễn visa cùng với việc tăng mức phí sân bay, được dự báo sẽ tác động đáng kể đến ngành du lịch, đồng thời phản ánh nỗ lực cân bằng giữa phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc gia của Thái Lan.

