Cần cơ chế khơi thông mỏ vật liệu xây dựng

TPO - Nhu cầu vật liệu xây dựng cho các dự án hạ tầng giao thông đang đặt ra sức ép chưa từng có đối với hệ thống mỏ vật liệu xây dựng hiện hữu. Nếu không sớm tháo gỡ các rào cản về công suất và thủ tục khai thác mỏ vật liệu, nhiều dự án có nguy cơ chậm tiến độ, ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế.

Theo báo cáo của Viện Kinh tế xây dựng gửi Bộ Xây dựng, giá nhiều loại nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng chủ yếu như cát, đá, nhựa đường, thép thời gian qua tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ gây đình trệ các dự án đầu tư công và đầu tư tư nhân nếu không sớm có giải pháp khắc phục, qua đó tác động đến tăng trưởng GDP.

Trong thời gian tới, khi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật quan trọng quốc gia quy mô lớn được triển khai đồng loạt, nhu cầu đối với các loại vật liệu như đất đắp, cát và đá xây dựng dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh. Trước thực tế này, Viện Kinh tế xây dựng cho rằng ngoài các giải pháp đã triển khai, cần bổ sung thêm các cơ chế nhằm điều tiết và bình ổn thị trường vật liệu xây dựng.

Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất nghiên cứu cơ chế giao trực tiếp quyền khai thác đối với các mỏ vật liệu xây dựng như đất, cát, đá chưa được cấp hoặc đã đóng mỏ nhưng vẫn còn trữ lượng, cho các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm, không thông qua đấu giá. Giá vật liệu sẽ được xác định trên cơ sở chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ, trong khi đơn vị khai thác chỉ được hưởng mức chi phí quản lý và lợi nhuận cố định theo quy định.

Một mỏ đá ở Đồng Nai đang có trữ lượng đá lớn. Ảnh minh họa: Minh Tuệ BXD.

Trao đổi với PV Tiền Phong về vấn đề vừa nêu, ông Nguyễn Thế Minh - Phó cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng - dẫn chứng: Thực tế, các mỏ đá đang khai thác tại các địa phương đã được cấp phép và khai từ rất lâu, các mỏ trữ lượng rất lớn nhưng thời gian khai thác thường từ 20-30 năm và công suất được phép khai thác không lớn. Thông thường, các mỏ trữ lượng lớn thì công suất khai thác cũng chỉ khoảng 1-2 triệu khối mỗi năm, hoàn toàn không thể đáp ứng được nhu cầu cho các dự án trọng điểm.

Mặc dù cơ chế cho phép nâng công suất mỏ đá nhưng việc yêu cầu doanh nghiệp khai thác mở rộng phạm vi khai thác để nâng công suất cũng không đơn giản và cũng cần phải có thời gian bởi doanh nghiệp cũng phải đầu tư thêm dây chuyền máy móc thiết bị, nhân lực, trong khi trữ lượng không được tăng. Mặt khác, nếu cấp mỏ đá trực tiếp cho nhà thầu khai thác để sử dụng cho một dự án với khối lượng khai thác không lớn, thời gian sử dụng chỉ 1-2 năm thì nhà thầu cũng không mặn mà do không mang lại hiệu quả".

"Thực trạng quy hoạch, cấp phép, khai thác và cung ứng vật liệu xây dựng thông thường ở nước ta trong giai đoạn vừa qua đã và đang bộc lộ điểm nghẽn khá nghiêm trọng. Rất nhiều địa phương được thiên nhiên ưu đãi, nguồn vật liệu rất dồi dào, Quốc hội, Chính phủ đã cho phép áp dụng nhiều chính sách đặc thù như đơn giản hóa thủ tục, cấp mỏ trực tiếp cho nhà thầu, nâng công suất các mỏ đang khai thác... nhưng khi các dự án lớn đi qua vẫn thiếu hụt vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ công trình, dự án. Như vậy, việc thiếu hụt này rõ ràng đến từ khâu tổ chức thực hiện", ông Nguyễn Thế Minh nói.