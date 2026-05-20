Từ ngày 1/7, lương hưu có thể gần 40 triệu đồng/tháng

Phan Thiên

TPO - Mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7 kéo khoản đóng bảo hiểm xã hội tăng, với mức đóng tối đa theo quy định thì mức lương hưu cao nhất được hưởng gần 40 triệu đồng/tháng.

Nghị định số 161/2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực từ ngày 1/7. Theo đó, mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/ tháng hiện nay sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Tăng lương cơ sở từ 1/7, lương hưu có thể nhận tới gần 40 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng. Mức tham chiếu được xác định bằng lương cơ sở.

Như vậy, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7 thì mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất tăng lên là 2,53 triệu đồng và cao nhất là 50,6 triệu đồng/tháng (tương đương 20 lần mức lương cơ sở - PV)

Theo công thức tính lương hưu, lương hưu cao nhất có thể ở mức 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tối đa nêu trên, tương đương gần 40 triệu đồng/tháng.

Cùng với đó, các khoản trích theo lương như: Bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn; một số chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở bao gồm: Chế độ thai sản, chế độ ốm đau, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất cũng được điều chỉnh theo lương cơ sở.

Các khoản trợ cấp như trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh khi Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở…

3,4 triệu người được tăng lương hưu từ ngày 1/7

Nghị định số 162/2026 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng có hiệu lực từ ngày 1/7 quy định, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6.

Sau khi tăng 8%, nhóm hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng theo 2 hướng.

Hướng thứ nhất, tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Hướng thứ hai, tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng cao hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh nêu trên là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Theo thống kê, hiện nay có khoảng 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp. Với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp trên, kinh phí tăng thêm so với năm 2025 là 10.773 tỷ đồng. ​

