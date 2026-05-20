Vinacomin và Marubeni thúc đẩy hợp tác toàn diện, bền vững

Sáng 19/5, tại Hà Nội, lãnh đạo Vinacomin đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Marubeni nhằm trao đổi các nội dung hợp tác chiến lược giữa hai tập đoàn trong giai đoạn tới.

Buổi làm việc do ông Ngô Hoàng Ngân – Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Vinacomin chủ trì. Tham dự về phía Marubeni có ông Kamoi Hiroaki - Tổng giám đốc Marubeni tại Việt Nam, ông Kitamura Hideya - Giám đốc Khối Phát triển Kinh doanh Kim loại và Tài nguyên Khoáng sản khu vực ASEAN và bà Kato Manami Giám đốc Ban Kim Loại và Tài nguyên Khoáng sản, Marubeni Việt Nam.

Chủ tịch HĐTV Ngô Hoàng Ngân (bìa phải) ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả, thực chất giữa hai bên trong suốt thời gian qua

Về phía Vinacomin có thành viên HĐTV Trần Văn Cừ; các Phó Tổng giám đốc Trần Hải Bình, Nguyễn Tiến Mạnh cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn của Tập đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Kamoi Hiroaki bày tỏ sự cảm ơn trước sự đón tiếp của lãnh đạo Vinacomin, đồng thời cho biết Marubeni mong muốn tiếp tục đồng hành, mở rộng hợp tác trong các dự án trọng điểm của Vinacomin trong thời gian tới. Trong đó, phía Marubeni đặc biệt quan tâm tới các dự án mở rộng nhà máy alumin và điện phân nhôm, luyện nhôm.

Vinacomin và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản): Thúc đẩy hợp tác toàn diện và bền vững

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV Vinacomin Ngô Hoàng Ngân đánh giá cao hiệu quả hợp tác thực chất giữa hai bên trong thời gian qua. Lãnh đạo Vinacomin đề nghị Marubeni tiếp tục cử các chuyên gia nghiên cứu sâu hơn về các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn để tìm kiếm thêm các cơ hội hợp tác mới trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên.

Theo Chủ tịch HĐTV Vinacomin, Tập đoàn sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với Marubeni nhằm hiện thực hóa các chương trình hợp tác, hướng tới hiệu quả kinh tế cao và phát triển bền vững.

Lãnh đạo Vinacomin cũng bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đóng góp tích cực vào quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Chính phủ hai nước giao phó.