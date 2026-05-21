Giá cổ phiếu Vingroup tăng gấp 5 lần có bất thường?

TPO - Theo các chuyên gia, với một doanh nghiệp vận hành hết tốc lực như Vingroup, việc giá cổ phiếu tăng 5 lần trong 8 năm không phải là điều quá vô lý.

Cổ phiếu “họ Vin” phi mã 1 năm qua

Chốt phiên giao dịch ngày 20/5, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng 1.600 đồng lên mức 226.700 đồng/cổ phiếu. Thị giá này tăng gần gấp 3 lần so với 1 năm trước. Tương tự, các mã cổ phiếu “họ Vin” cũng tăng phi mã trong 1 năm qua.

Cổ phiếu Vingroup và các cổ phiếu liên quan tăng mạnh.

Cụ thể, VHM của Công ty CP Vinhomes đang giao dịch quanh mức 159.900 đồng/cổ phiếu, tăng 26% so với hồi đầu năm và gần gấp 3 lần so với 1 năm trước. Cổ phiếu VRE của Công ty CP Vincom Retail đang ở mức 33.500 đồng/cổ phiếu, tăng 35% so với 1 năm trước.

Cổ phiếu VPL của Công ty CP Vinpearl mới lên sàn HoSE vào giữa tháng 5/2025 với giá tham chiếu 71.300 đồng/cổ phiếu. Ngay trong phiên chào sàn, cổ phiếu VPL "tím lịm", lên 85.500 đồng/cổ phiếu với 4.000 đơn vị được giao dịch. Hiện, VPL đang giao dịch quanh mức 90.600 đồng/cổ phiếu.

Cùng với cổ phiếu "họ Vin", hàng loạt cổ phiếu trụ khác cũng duy trì đà tăng. Cụ thể, trong 1 tháng qua, cổ phiếu GAS của Tổng Công ty Khí Việt Nam tăng 10.500 đồng, từ 79.200 đồng/cổ phiếu lên 89.700 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng từ 39.450 đồng/cổ phiếu lên 43.850 đồng/cổ phiếu.

Ở nhóm ngân hàng, VCB tăng từ 60.100 đồng/cổ phiếu lên 64.600 đồng/cổ phiếu, BID tăng từ 40.550 đồng/cổ phiếu lên 43.900 đồng/cổ phiếu, STB tăng từ 64.200 đồng/cổ phiếu lên 71.600 đồng/cổ phiếu...

Hiện, cổ phiếu VIC của Vingroup đang chiếm hơn 20% vốn hóa VN-Index. Do đó, chỉ riêng biến động của mã này cũng có thể tác động mạnh đến toàn bộ chỉ số chung, góp phần đưa VN-Index vượt ngưỡng 1.900 điểm trong ngày 20/5.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Huỳnh Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng số Vikki (VikkiBankS) - cho rằng, việc cổ phiếu Vingroup và các cổ phiếu liên quan tăng mạnh bởi Tập đoàn Vingroup là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

“Giá cổ phiếu là biểu hiện cho sức khỏe của doanh nghiệp. Do đó, giá cổ phiếu VIC và các mã liên quan tăng mạnh là điều dễ hiểu”, ông Tuấn nói.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nêu quan điểm, Vingroup là tập đoàn đa ngành nghề, không chỉ về bất động sản mà còn về công nghiệp, công nghệ, hạ tầng, năng lượng xanh, du lịch… cùng khả năng tạo ảnh hưởng tới nền kinh tế và tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động.

Vingroup là tập đoàn đa ngành.

“Chỉ có Vingroup mới đủ sức cạnh tranh và đóng vai trò đầu tàu tăng trưởng cho nền kinh tế. Trong năm nay, nếu Việt Nam muốn tăng trưởng hai con số thì những công ty như Tập đoàn Vingroup phải dẫn đầu thị trường mới có thể đạt được mức tăng trưởng như mong muốn”, ông Hiếu nói và cho rằng giá cổ phiếu của Vingroup tăng phản ánh sự kỳ vọng, niềm tin của nhà đầu tư.

Theo vị chuyên gia, ở bất cứ thị trường chứng khoán nào trên thế giới, việc có một vài mã chứng khoán làm trụ đỡ cho thị trường, làm trụ đỡ VN-Index là điều bình thường. Ông Hiếu dẫn chứng, Dow Jones - Index cũng chịu tác động từ vài mã cổ phiếu hoặc nhóm 7 cổ phiếu vốn hóa lớn chiếm hơn 50% vốn hóa chỉ số S&P 500.

Không tăng vô lý

Tại một hội thảo trực tuyến mới đây, ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn - Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực chứng khoán của Dragon Capital cho biết, quỹ DCDS của họ đã mua cổ phiếu của Vinhomes và Vingroup vào năm 2025. Theo ông Tuấn, đây là quyết định đúng đắn và đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng trên 30% của DCDS trong năm qua.

Trước những lo ngại về việc giá cổ phiếu “họ Vin” tăng mạnh và có thể đã đạt đỉnh, ông Tuấn cho rằng nhận định này mang tính chủ quan. Nhiều người đưa ra kết luận mà không thực sự cầm bảng báo cáo tài chính hay bảng cáo bạch, báo cáo thường niên của doanh nghiệp để phân tích.

Ông Tuấn dẫn thống kê của Dragon Capital cho thấy, nhiều cổ phiếu tại Hàn Quốc đã tăng trưởng 25-55 lần suốt 3 năm qua. Trong đó, mã chứng khoán của Hyosung Heavy Industries đã tăng 5.459% tính đến cuối tháng 4, cổ phiếu Hyundai Electric và SK Square cũng tăng hơn 2.500%...

Giá cổ phiếu “họ Vin” hiện mới phản ánh một phần giá trị tài sản và năng lực tăng trưởng của hệ sinh thái Vingroup.

“Cổ phiếu Hosun tăng 55 lần hay HD Hyundai Electric và SK tăng khoảng 25 lần thì cổ phiếu Vingroup mới chỉ tăng khoảng 7-8 lần từ vùng đáy không phải là điều gì vô lý, nhất là đối với một doanh nghiệp vận hành hết tốc lực và quyết liệt như Vingroup", ông Tuấn nói.

Theo Dragon Capital, Vingroup là tập đoàn đa ngành, dẫn đầu và đại diện cho sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam với đội ngũ làm việc “kinh khủng” và quyết liệt. Với Vinhomes, đây là doanh nghiệp bất động sản hiếm hoi đạt lợi nhuận trên 2 tỷ USD. Ông Tuấn cho rằng, thị giá hiện tại của VHM chỉ tăng hơn 100% so với mức cao nhất cách đây 5 năm, nên không thể coi là mức tăng trưởng quá nóng.

Trên thực tế, nhiều lĩnh vực Vingroup theo đuổi đều là các ngành có quy mô thị trường rất lớn và còn nhiều tiềm năng tại Việt Nam và khu vực như xe điện, năng lượng xanh, hạ tầng, công nghệ… Với chiến lược đầu tư dài hạn và tốc độ triển khai quyết liệt ở nhiều lĩnh vực mới, dư địa tăng trưởng của Vingroup vẫn còn rất lớn trong tương lai. Do đó, giá cổ phiếu “họ Vin” hiện mới phản ánh một phần giá trị tài sản và năng lực tăng trưởng của hệ sinh thái Vingroup.