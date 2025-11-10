Vingroup lấn sân lĩnh vực mới

TPO - Để gia nhập lĩnh vực văn hóa, Vingroup đã góp vốn thành lập 3 công ty riêng biệt là V-Culture Talents, V-Film, V-Spirit để đảm nhận các nhiệm vụ chiến lược trong hệ sinh thái văn hóa nghệ thuật.

Ngày 10/11, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) công bố bổ sung trụ cột mới là văn hóa, bên cạnh các lĩnh vực công nghệ công nghiệp, thương mại dịch vụ, hạ tầng, năng lượng xanh và thiện nguyện xã hội.

Vingroup tổ chức chuỗi siêu nhạc hội 8Wonder nhằm kiến tạo các sự kiện âm nhạc quốc tế đẳng cấp tại Việt Nam.

Theo VIC, trụ cột văn hóa sẽ góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc truyền thống, đồng thời thúc đẩy sáng tạo và phát triển nghệ thuật hiện đại, qua đó nâng cao đời sống tinh thần của người dân, lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Gia nhập lĩnh vực văn hóa, Vingroup xác định 3 mục tiêu trọng tâm của trụ cột mới là bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, thúc đẩy sáng tạo và phát triển các loại hình nghệ thuật và góp phần tạo một sân chơi mới, nơi các nghệ sĩ được phát huy tài năng, cống hiến cho nghệ thuật và được sống bằng nghề, tôn vinh xứng đáng.

Để hiện thực hóa trụ cột này, Vingroup đã góp vốn thành lập 3 công ty riêng biệt, đảm nhận các nhiệm vụ chiến lược trong hệ sinh thái văn hóa nghệ thuật.

Cụ thể, Công ty CP Phát triển tài năng văn hóa nghệ thuật Việt Nam V-Culture Talents tập trung vào giáo dục văn hóa nghệ thuật, với nhiệm vụ tuyển chọn, đào tạo và phát triển tài năng trẻ trong các lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và văn hóa dân tộc (như chèo, quan họ, ví dặm, cải lương, đờn ca tài tử…).

V-Culture Talents sẽ không chỉ là nơi phát hiện, ươm mầm những tài năng tương lai, mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống thông qua việc hỗ trợ các nghệ nhân, nghệ sĩ có cơ hội phát triển, làm nghề trong môi trường chuyên nghiệp, được cống hiến và sống bằng nghề.

Vingroup quảng bá rộng rãi văn hoá nghệ thuật cổ truyền dân tộc thông qua các show thực cảnh sống động, được biểu diễn tại các khu du lịch Vinpearl.

Trong khi đó Công ty CP Phát triển Điện ảnh V-Film hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, nhiếp ảnh, ghi âm và xuất bản âm nhạc. V-Film cũng đẩy mạnh việc đào tạo các chuyên gia trong ngành điện ảnh - từ đạo diễn, biên kịch đến diễn viên, tạo ra không gian chung để thúc đẩy ngành công nghiệp phim Việt Nam, góp phần đưa các câu chuyện của Việt Nam được giới thiệu và lan tỏa với cộng đồng quốc tế.

Cuối cùng là Công ty CP Tổ chức sự kiện V-Spirit có vai trò tổ chức, xúc tiến và quản lý các sự kiện văn hóa nghệ thuật, triển lãm, hội nghị, hội thảo. V-Spirit hướng tới trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức các sự kiện chuyên nghiệp trong nước, từng bước tạo dấu ấn trên toàn cầu nhằm góp phần đưa các sản phẩm nghệ thuật và tài năng Việt Nam vươn tầm quốc tế, nâng cao vị thế văn hóa Việt.

Toàn bộ thành viên gia đình ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup cùng tham gia góp vốn vào 3 công ty trên, gồm ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 45%, Vingroup nắm 10%, bà Phạm Thu Hương - vợ ông Vượng nắm 25%. Ba người con gồm Phạm Nhật Minh Hoàng, Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Anh sở hữu 20% còn lại.

Các show diễn thực cảnh do Vingroup đầu tư không chỉ thể hiện sự đột phá sáng tạo trong nghệ thuật mà còn tạo cơ hội cho các nghệ sĩ phát triển, cống hiến và sống bằng nghề.

Đáng chú ý, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật của V-Culture Talents, V-Film, V-Spirit là ông Đặng Thanh Thủy - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Vinpearl (mã chứng khoán: VPL).

Nói về chiến lược mở rộng trụ cột mới, ông Nguyễn Việt Quang - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup - cho biết: “Chúng tôi tin rằng văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, thước đo sự phát triển của xã hội mà còn là động lực để kiến tạo tương lai bền vững. Việc xây dựng trụ cột Văn hóa là mong muốn của Vingroup nhằm thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với lịch sử tinh hoa của dân tộc".

Theo ông Quang, Vingroup đặt mục tiêu tạo dựng một không gian văn hóa nghệ thuật nhận được sự tôn trọng của người dân và bạn bè quốc tế. Ở đây, tinh thần cống hiến sẽ được tôn vinh, các sản phẩm sáng tạo sẽ được thúc đẩy và người làm nghệ thuật được ghi nhận xứng đáng với nỗ lực của bản thân.