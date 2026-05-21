Chi cục Hải quan khu vực II: 'Mắt thần' phá lưới ma túy, hàng lậu, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ

Giữa những thủ đoạn ngụy trang tinh vi đến khó tin của tội phạm xuyên quốc gia, Chi cục Hải quan khu vực II đã liên tiếp lập chiến công, triệt phá các đường dây ma túy và gian lận thương mại quy mô lớn. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, hàng loạt vụ vi phạm với tổng trị giá hơn 3.800 tỷ đồng bị phanh phui đã khẳng định vai trò “lá chắn thép” của ngành Hải quan tại cửa ngõ phía Nam.

Quyết liệt với hàng giả, hàng nhái

Trong cuộc chiến bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và uy tín doanh nghiệp, ngay từ những tháng đầu năm 2026, lực lượng hải quan tại cảng Cát Lái đã triển khai các biện pháp rà soát cực kỳ gắt gao. Những nỗ lực này đã mang lại kết quả cụ thể khi cơ quan chức năng phát hiện gần 20.000 sản phẩm vi phạm, ngăn chặn kịp thời các loại hàng hóa kém chất lượng len lỏi vào thị trường nội địa.

Điển hình là vụ việc ngày 24/4, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Cục Hải quan) đã chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Chi cục Hải quan khu vực II) kiểm tra lô hàng của Công ty TNHH TMDV XNK H.G. Dù được khai báo là toner dưỡng da mới 100% nhập khẩu từ Hồng Kông, nhưng thực tế 14.550 chai sản phẩm mang thương hiệu DR WONJIN này đã hết hạn sử dụng từ ngày 16/8/2025. Việc để lọt hàng chục ngàn sản phẩm mỹ phẩm quá đát này ra thị trường sẽ là mối hiểm họa khôn lường cho sức khỏe làn da của người sử dụng.

Bạc đạn giả mạo xuất xứ KOYO của Nhật Bản (Ảnh: K.S)

Không chỉ có mỹ phẩm, cuộc chiến chống hàng giả nhãn hiệu cũng diễn ra quyết liệt. Ngày 10/4, lực lượng chức năng đã bóc trần sai phạm của Công ty TNHH TM XNK HP khi nhập khẩu hơn 15.000 sản phẩm khóa không khai báo, trong đó có 1.440 sản phẩm bị xác nhận là hàng giả mạo nhãn hiệu SOLEX. Tương tự, ngày 23/4, một lô hàng quá cảnh đi Campuchia cũng bị phát hiện chứa hơn 3.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu lớn như MIKASA, LEGO và các nhân vật hoạt hình của Disney, Marvel. Những con số này cho thấy tội phạm đang triệt để lợi dụng mọi loại hình từ nhập khẩu kinh doanh đến quá cảnh để thực hiện hành vi phi pháp.

“Bóc trần” phương thức ngụy trang ma túy tinh vi

Một trong những thách thức lớn nhất đối với Chi cục Hải quan khu vực II hiện nay là tội phạm ma túy xuyên quốc gia với những chiêu thức ẩn giấu vô cùng quái chiêu. Chúng không chỉ sử dụng hành lý cá nhân, mà còn lợi dụng các mặt hàng tiêu dùng phổ biến gửi qua đường chuyển phát nhanh hoặc hàng hóa xuất khẩu chính ngạch, nhằm tuồn chất cấm ra nước ngoài hoặc thẩm lậu vào Việt Nam.

Container chứa trên 9.300 sản phẩm giả nhãn hiệu đã bị Đội Kiểm soát hải quan phát hiện, tạm giữ (Ảnh: K.S)

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng hải quan đã liên tiếp giải mã thành công những “mật mã” ngụy trang này. Cụ thể, cuối tháng 1/2026, hơn 8,7 kg ma túy tổng hợp bị phát hiện khi được đúc tinh vi bên trong các hũ kem dưỡng tóc, kem ủ tóc trong một lô hàng xuất đi New Zealand.

Ngày 20/1, lực lượng chức năng phát hiện 4,383 kg cần sa khô được giấu kỹ trong 44 chiếc khăn tắm nhập khẩu từ Thái Lan. Ngày 5/2, một nữ hành khách quốc tịch Thái Lan đã bị bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất khi mang theo 4,5 kg cocaine giấu trong lớp đáy giả của vali hành lý.

Ngày 9/2, tại kho hàng TCS, hơn 2 kg Methamphetamine bị lật tẩy khi được đóng gói như những túi cà phê hòa tan và trà khô định xuất sang Australia. Ngày 18/3, thêm một vụ vận chuyển cần sa bị chặn đứng khi đối tượng giấu chất cấm trong túi tôm khô ép chân không gửi đi Đài Loan. Ngày 9/4, 66 gram ma túy tổng hợp lại được tìm thấy bên trong một bưu kiện khai báo là sổ tay tại bộ phận chuyển phát nhanh EMS…

Đáng chú ý, Chi cục Hải quan khu vực II đã chuyển nguồn tin, kiến nghị khởi tố 10 vụ, trong đó có 4 vụ ma túy. Kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác thu thập thông tin, sàng lọc rủi ro, kiểm soát trọng điểm và phối hợp liên ngành trong xử lý các vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/1 đến 10/2, lực lượng hải quan còn phối hợp với công an bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn Vũng Tàu và vận chuyển trái phép chất ma túy tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sự kiên trì và nhạy bén của các cán bộ hải quan, cùng sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại như máy quang phổ cầm tay Raman đã giúp bóc trần những âm mưu xảo quyệt nhất, ngăn chặn hàng chục kg ma túy các loại ngay từ cửa khẩu.

Hiệu quả từ sự phối hợp liên ngành

Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngày càng diễn biến phức tạp. Trên tuyến đường biển, các đối tượng chủ yếu lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu để khai sai tên hàng, mã số, chủng loại hoặc mục đích sử dụng nhằm trốn thuế.

Các sản phẩm giả nhãn hiệu, trên bao bì và sản phẩm đều ghi xuất xứ Japan

Trong khi đó, tại tuyến hàng không, bưu điện và chuyển phát nhanh, đặc biệt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các đối tượng lợi dụng quy định thông thoáng để vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ và ma túy qua biên giới. Thủ đoạn phổ biến là sử dụng thông tin giả, khai báo không trung thực nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và địa bàn ngoài cửa khẩu, vi phạm tập trung vào việc quản lý nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, sử dụng hàng miễn thuế sai mục đích hoặc hợp thức hóa hồ sơ để trốn thuế. Thực tế này cho thấy các đối tượng đã tận dụng triệt để chính sách tạo thuận lợi thương mại để thực hiện hành vi vi phạm, đòi hỏi lực lượng hải quan phải liên tục nâng cao năng lực kiểm soát và phân tích rủi ro.

Thành quả của Chi cục Hải quan khu vực II không đến từ sự ngẫu nhiên mà là kết quả của một chiến lược kiểm soát bài bản và sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác. Theo ông Nguyễn Văn Trung, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan, đơn vị đã chủ động đẩy mạnh việc phân tích rủi ro, nắm bắt tình hình địa bàn và tập trung vào các tuyến đường trọng điểm như hàng không và bưu chính quốc tế.

Dấu ấn quan trọng trong công tác này là việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an TPHCM và Chi cục Hải quan khu vực II. Quy chế này tập trung vào việc bảo vệ an ninh kinh tế và đấu tranh phòng chống tội phạm, tạo cơ sở pháp lý và lực lượng hiệp đồng tác chiến mạnh mẽ. Đồng thời, việc áp dụng các quy trình kỹ thuật mới như sử dụng vali thuốc thử nhanh ma túy đã giúp rút ngắn thời gian phá án và tăng độ chính xác trong kiểm soát.

Những con số thống kê đã minh chứng cho hiệu quả của các giải pháp đồng bộ này. Trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến 14/3, đơn vị đã xử lý 1.108 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 68 tỷ đồng và kiến nghị khởi tố 10 vụ án hình sự. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng số vụ vi phạm lên đến hơn 1.700 vụ với trị giá hàng hóa hơn 3.800 tỷ đồng. Điều này không chỉ bảo vệ nguồn thu ngân sách mà còn tạo dựng môi trường kinh doanh công bằng.

Từ thực tế trên, Chi cục Hải quan khu vực II xác định tiếp tục tập trung xây dựng kế hoạch kiểm soát hải quan năm 2026; đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường rà soát, thu thập thông tin, xác định dấu hiệu nghi vấn; phát huy hiệu quả trang thiết bị chuyên dùng. Đồng thời, bảo đảm yêu cầu kiểm soát chặt nhưng không gây cản trở hoạt động thông quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Với kết quả nổi bật ngay trong những tháng đầu năm 2026, đặc biệt việc phát hiện liên tiếp các vụ ma túy lớn, Chi cục Hải quan khu vực II tiếp tục khẳng định vai trò tuyến đầu trong kiểm soát địa bàn, bảo vệ an ninh kinh tế và giữ vững kỷ cương pháp luật tại cửa ngõ xuất nhập khẩu trọng điểm phía Nam.