Giá vàng hôm nay (21/5): Đồng loạt tăng mạnh

TPO - Vào lúc 9h, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 163,5 triệu đồng/lượng. Theo đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương đương. Theo đó, vàng nhẫn DOJI, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 160 - 163 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 160,3 - 163,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước liên tục biến động.

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch, lúc 7h sáng, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 159 - 162 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Trong khi đó, Tập đoàn DOJI, Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng mua - bán.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương và có sự chênh nhau giữa các thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý, DOJI có giá 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; vàng nhẫn SJC 158 - 161 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 159 - 162 triệu đồng/lượng… Với đà giảm này, hiện giá vàng đang ở mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.554 USD/ounce, giảm 67 USD so với sáng qua. Trước đó, trong ngày hôm qua, giá vàng thế giới có thời điểm giảm sâu về sát mốc 4.400 USD/ounce.

Do chênh lệch múi giờ nên sau khi mở cửa giao dịch lúc 9h, giá vàng trong nước sẽ có mức điều chỉnh theo giá thế giới.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.135 đồng/USD, tăng 2 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.111 - 26.391 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD tự do quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.