Agribank Lý Sơn: Ngân hàng trên biển của ngư dân, nông dân

Ai cũng nghĩ làm ngân hàng, làm cán bộ tín dụng thời hiện nay thì sẽ được ngồi phòng máy lạnh, diện áo dài, sơ mi trắng… thế nhưng với không ít các cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam Agribank chi nhánh đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi như các anh Đặng Văn Nghĩa, chị Phan Thị Nguyệt… thì trang phục đi làm lại là áo chống nắng, mũ khăn che kín mặt và nơi làm việc là bãi biển nơi tàu cá cập bờ, là chợ cá, là lồng bè nổi, là mạn tàu vươn khơi, là đồng tỏi nắng chói chang… và giờ làm việc là giờ ngư dân đưa tàu về bờ, về cảng cá, nông dân ra đồng tỏi…

Đặc khu Lý Sơn có diện tích tự nhiên khoảng 10 km², diện tích đất sản xuất nông nghiệp khoảng 314 ha, vùng biển quản lý rộng hơn 7.000 km², có tiềm năng phát triển kinh tế biển, trong đó nuôi trồng thủy sản đang được mở rộng, góp phần tạo việc làm và bảo đảm an ninh, chủ quyền vùng biển. Hiện có 57 hộ tham gia nuôi trồng thủy sản, với 57 bè và hơn 1.700 ô lồng, với tổng diện tích 12 ha, với hơn 500 tàu cá với tổng công suất 95.000 CV, trong đó 280 tàu khai thác xa bờ, hơn 200 tàu ven bờ, 5.500 lao động thủy sản, thu nhập bình quân đạt 85–100 triệu đồng/người/năm, cao hơn 1,3 lần so với bình quân chung khu vực nông thôn ven biển. Nhiều hộ nuôi đã được hỗ trợ về kỹ thuật và cơ sở vật chất; nhiều hộ mạnh dạn đầu tư mô hình lồng HDPE theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường, góp phần giảm thiệt hại do sóng gió, nâng cao năng suất và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, “những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu, Agribank Lý Sơn không chỉ giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương thông qua việc cung cấp vốn cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong nông nghiệp, nông thôn và kinh tế biển mà còn triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất (do thiên tai, bão lũ và đặc biệt là giảm lãi cho các hộ nuôi trồng thuỷ sản tháng 4 vừa qua), hỗ trợ an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp”.

Sự chỉ đạo kiên định phương châm luôn là ngân hàng hết lòng vì nông nghiệp, nông dân, nông :thôn của lãnh đạo Agribank Việt Nam, sự sâu sát của Văn phòng đại diện miền Trung và Chi nhánh Quảng Ngãi, đặc biệt là sự tận tâm của hơn chục cán bộ nhân viên Agribank Lý Sơn nên Agribank Lý Sơn đã luôn có những chính sách tín dụng phù hợp với bà con, luôn đồng hành cùng bà con lúc bà con làm ăn kinh doanh thuận lợi, thủ tục vay nhanh chóng, thuận tiện, giải ngân đúng tiến độ, cũng như kịp thời có những chính sách giãn nợ, giảm lãi, hỗ trợ sẻ chia cùng người dân lúc thiên tai, lúc khó khăn, giúp bà con ngư dân nông dân Lý Sơn yên tâm bám biển, bám đồng, mạnh dạn đầu tư tàu thuyền, áp dụng kỹ thuật mới… yên tâm vươn khơi, đẩy mạnh đầu tư nuôi trồng thuỷ hải sản, nâng cao giá trị thương hiệu tỏi Lý Sơn, ứng dụng công nghệ Blockchain vào quản lý dữ liệu vùng trồng, chứng thực truy vết chuỗi quá trình trồng – chế biến, quảng bá thương hiệu, thương mại tỏi Lý Sơn...

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, tỉnh Quảng Ngãi luôn quan tâm và tạo điều kiện để bà con Lý Sơn yên tâm sản xuất kinh doanh, bám biển bám đồng, xây dựng đảo ngày càng phát triển lớn mạnh xứng đáng với lịch sử oai hùng và kiêu hãnh của các thế hệ người Lý Sơn.

Vượt 30 km trên biển, đến với đảo xa Lý Sơn, ra chợ cá, chợ tỏi, chợ dân sinh hay bất cứ hàng quán nào của đặc khu Lý Sơn, ta đều có thể quét mã QR ngân hàng Agribank của bà con để mua tỏi cô đơn, mua hành tím, mua cá tôm, trả tiền dịch vụ ngắm san hô, ăn su xoa…. Đến chi nhánh Agribank Lý Sơn, ta đã có thể giao dịch tự động với nhiều dịch vụ khác nhau một cách nhanh chóng và thuận tiện… Cuộc sống trên đảo Lý Sơn đang đổi thay lớn mạnh từng ngày, và các cán bộ nhân viên Agribank tự hào vì mình đã có nhiều đóng góp quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, ngân hàng số và mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại cho người dân, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số tại địa phương.