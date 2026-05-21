Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm pháp luật về tố cáo

TPO - Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về tố cáo có thể bị xử lý kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 156/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

Trong đó, Nghị định đã sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý kỷ luật đối với người giải quyết, xác minh và tiếp nhận tố cáo.

Cụ thể, hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo dẫn đến việc người tố cáo bị trả thù, trù dập,

Cùng với đó là các hành vi cản trở, gây khó khăn, phiền hà cho người tố cáo; thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết tố cáo; bao che cho người bị tố cáo.

Trong khi đó, hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với hành vi đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà vẫn tái phạm; tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác làm lộ danh tính của người tố cáo, trừ trường hợp người tố cáo từ chối biện pháp bảo vệ bí mật thông tin;

Kỷ luật cảnh cáo cũng áp dụng với hành vi cố ý không thụ lý tố cáo; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc giải quyết tố cáo để thực hiện hành vi trái pháp luật; đe dọa, mua chuộc, trả thù, trù dập, xúc phạm người tố cáo;

Cùng với đó là hành vi không áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo thuộc thẩm quyền dẫn đến việc người tố cáo bị trả thù, trù dập gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến dưới 61%, trừ trường hợp quy định tại điểm b mục 3 ở dưới.

Cách chức, buộc thôi việc khi nào?

Vẫn theo Nghị định, hình thức kỷ luật cách chức áp dụng khi đã bị xử lý kỷ luật cảnh cáo mà tái phạm; không áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo thuộc thẩm quyền dẫn đến việc người tố cáo bị trả thù, trù dập gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến dưới 61%.

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm áp dụng với trường hợp đã bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm; cố ý không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật gây mất ổn định, an ninh, trật tự xã hội;

Cùng với đó là hành vi cố ý bỏ qua các bằng chứng, bỏ lọt các thông tin, tài liệu hoặc làm mất, làm sai lệch hồ sơ, tài liệu vụ việc tố cáo; bao che cho người bị tố cáo gây mất ổn định, an ninh, trật tự xã hội;

Không áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo thuộc thẩm quyền làm cho người tố cáo bị trả thù, trù dập dẫn đến thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc bị chết.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.