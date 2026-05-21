Điểm nghẽn lớn nhất vẫn là giải phóng mặt bằng

TPO - Theo ông Vũ Đại Thắng, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, với các cơ chế mới được trao theo Luật Thủ đô năm 2026, thành phố sẽ có thêm công cụ để rút ngắn quy trình, đẩy nhanh tiến độ và tạo đột phá trong triển khai các dự án trọng điểm.

Ngày 21/5, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội tại trụ sở UBND TP.

Tại đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định Hà Nội đang đứng trước thời cơ phát triển mới với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù chưa từng có.

Hà Nội xác định rõ lộ trình tăng trưởng theo ba giai đoạn “tạo nền - bứt tốc - ổn định và nâng tầm”, với mục tiêu xuyên suốt là đạt tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm, gắn với tái cấu trúc mô hình phát triển theo hướng xanh, số, dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Thắng nhận định dù tăng trưởng quý I-2026 đạt 7,87%, thấp hơn kỳ vọng, song theo lãnh đạo thành phố, đây là kết quả chịu tác động bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, trong đó có việc thành phố tập trung nguồn lực lớn cho công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm. Khi các dự án bước sang giai đoạn thi công đồng loạt, hiệu quả tăng trưởng sẽ thể hiện rõ nét hơn trong các quý tiếp theo.

Liên quan đến mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch Hà Nội đánh giá đây là bước cải cách lớn, giúp bộ máy hành chính vận hành gần dân hơn, sát dân hơn và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đình Hiệp.

Dù bước đầu còn những khó khăn nhất định, nhất là tại các phường có diện tích nhỏ nhưng dân số lớn, song thành phố nhận định mô hình này đang phát huy hiệu quả rõ nét, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án đầu tư công.

Theo ông Vũ Đại Thắng, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, với các cơ chế mới được trao theo Luật Thủ đô năm 2026, thành phố sẽ có thêm công cụ để rút ngắn quy trình, đẩy nhanh tiến độ và tạo đột phá trong triển khai các dự án trọng điểm.

“Khi các nút thắt về mặt bằng được tháo gỡ, đầu tư công sẽ thực sự trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Hà Nội trong giai đoạn tới”, Chủ tịch UBND TP khẳng định.

Theo ông Vũ Đại Thắng, ngay sau khi Luật Thủ đô năm 2026 được Quốc hội thông qua và chuẩn bị có hiệu lực từ ngày 1/7, thành phố đã tập trung cao độ cho công tác xây dựng, hoàn thiện toàn bộ các văn bản quy phạm thuộc thẩm quyền để bảo đảm việc tổ chức thực hiện được đồng bộ, hiệu quả ngay từ những ngày đầu.