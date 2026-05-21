Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Miền Bắc sắp nóng như đổ lửa

Nguyễn Hoài

TPO - Từ ngày 22/5, miền Bắc bắt đầu xuất hiện nắng nóng cục bộ, từ ngày 23/5 xuất hiện nắng nóng diện rộng và gay gắt, kéo dài đến khoảng 27/5. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn khoảng 2-4 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu thế phát triển mạnh.

Ngày hôm nay (21/5), khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ và Phú Yên cũ đã có nắng nóng phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như Nam Đông (Huế) 37 độ, Tam Kỳ (Đà Nẵng) 37 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 36.2 độ.

Dự báo ngày 22/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Sang ngày 23/5, miền Bắc tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Dự báo đợt nắng nóng sẽ kéo dài ở miền Bắc đến ngày 27/5. Từ chiều tối và đêm 27/5, miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm.

dsc02165-6595-4635.jpg
Miền Bắc sắp đón nắng nóng gay gắt và kéo dài.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, vào những ngày nắng nóng gay gắt cần đề phòng các cơn dông nhiệt có thể xuất hiện đột ngột vào cuối chiều. Đặc điểm của các cơn dông nhiệt này là đến bất ngờ (chỉ có thể dự báo trước từ 45 phút đến một giờ đồng hồ), gây mưa cường độ lớn, kèm lốc sét và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên cũ ngày 22/5 cũng có nắng nóng, một số khu vực nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45- 50%.

Sang ngày 23/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên cũ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Dự báo nắng nóng ở Thanh Hoá đến Phú Yên cũ kéo dài đến khoảng 28/5, sau đó giảm dần.

Tại Nam Bộ và Tây Nguyên, nắng nóng diện rộng đã chấm dứt, khu vực này bước vào mùa mưa với hình thái thời tiết điển hình là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn các nhiệt độ trong bản tin dự báo từ 2-4 độ, thậm chí cao hơn nhiều, phụ thuộc vào mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Khu vực trung tâm các đô thị lớn cũng thường ghi nhận mức nhiệt cao hơn hẳn khu vực ngoại thành bởi hiện tượng đảo nhiệt đô thị.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa đá #nắng nóng nam bộ #nắng nóng tây nguyên #mưa dông miền Bắc #mưa dông hôm nay #miền Bắc nắng nóng gay gắt #miền Bắc nóng như đổ lửa #thời tiết miền Bắc #dự báo thời tiết

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe