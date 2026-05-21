Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

[Clip] Cháy kho hàng điện máy ở TPHCM, thiêu rụi nhiều tài sản

Nguyễn Dũng

TPO - Khoảng 14 giờ ngày 21/5, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại kho điện máy nằm trên đường DS10, xã Xuân Thới Sơn, TPHCM khiến nhiều tài sản và linh kiện điện tử bị thiêu rụi.

Clip lực lượng chức năng dập lửa.

Theo thông tin ban đầu, một số công nhân đang làm việc bên trong nhà xưởng thì bất ngờ phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội từ khu vực chứa hàng hóa. Tiếng hô hoán vang lên khắp nơi, nhiều người nhanh chóng tháo chạy ra ngoài.

Để hạn chế thiệt hại, hàng chục công nhân đã sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa. Một số người bất chấp khói đen dày đặc, lao vào bên trong di dời các mặt hàng điện máy và thiết bị có giá trị ra khu vực an toàn.

z7849841174314-1fce5f6c0c0536b7fee6448150ddcce3.jpg
z7849841188243-69e519ff00b1b8c4f3658bf269660905.jpg
Hàng hóa nhanh chóng được di dời ra ngoài tránh thiệt hại lớn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Lực lượng chức năng triển khai nhiều mũi chữa cháy, sử dụng vòi rồng phun nước áp lực cao từ nhiều hướng nhằm khống chế ngọn lửa và ngăn cháy lan sang khu dân cư lân cận.

chay.png
Lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Sau hơn 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã khiến phần lớn nhà xưởng bị đổ sập, nhiều tài sản cùng linh kiện điện tử bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, điều tra làm rõ.

Nguyễn Dũng
#cháy lớn #kho điện máy #TPHCM #thiêu rụi tài sản #cứu hỏa #Cháy lớn tại kho điện máy ở TPHCM thiêu rụi nhiều tài sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe