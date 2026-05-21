[Clip] Cháy kho hàng điện máy ở TPHCM, thiêu rụi nhiều tài sản

TPO - Khoảng 14 giờ ngày 21/5, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại kho điện máy nằm trên đường DS10, xã Xuân Thới Sơn, TPHCM khiến nhiều tài sản và linh kiện điện tử bị thiêu rụi.

Clip lực lượng chức năng dập lửa.

Theo thông tin ban đầu, một số công nhân đang làm việc bên trong nhà xưởng thì bất ngờ phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội từ khu vực chứa hàng hóa. Tiếng hô hoán vang lên khắp nơi, nhiều người nhanh chóng tháo chạy ra ngoài.

Để hạn chế thiệt hại, hàng chục công nhân đã sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa. Một số người bất chấp khói đen dày đặc, lao vào bên trong di dời các mặt hàng điện máy và thiết bị có giá trị ra khu vực an toàn.

Hàng hóa nhanh chóng được di dời ra ngoài tránh thiệt hại lớn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Lực lượng chức năng triển khai nhiều mũi chữa cháy, sử dụng vòi rồng phun nước áp lực cao từ nhiều hướng nhằm khống chế ngọn lửa và ngăn cháy lan sang khu dân cư lân cận.

Lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Sau hơn 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã khiến phần lớn nhà xưởng bị đổ sập, nhiều tài sản cùng linh kiện điện tử bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, điều tra làm rõ.