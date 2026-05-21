8 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Cô Tô

TPO - Rạng sáng 21/5, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời cứu hộ thành công 8 ngư dân tỉnh Thanh Hóa gặp nạn trên vùng biển Cô Tô, đưa toàn bộ người và tài sản thiết yếu vào bờ an toàn.

Video: Bộ đội Biên phòng cứu 8 ngư dân gặp nạn trên biển Cô Tô.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ cùng ngày, tàu cá TH-92545-TS khi di chuyển tại khu vực Đông Bắc hòn Bảy Sao, thuộc vùng biển đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh thì gặp thời tiết xấu, mưa lớn, trời tối khiến tầm nhìn bị hạn chế. Trong quá trình di chuyển, tàu đã va chạm mạnh vào bãi đá ngầm.

Cú va chạm khiến phần khoang mũi tàu bị bục lớn, nước tràn nhanh vào bên trong, phương tiện có nguy cơ chìm, đe dọa trực tiếp tính mạng 8 ngư dân trên tàu.

Tàu của 8 ngư dân bị va phải đá ngầm.

Phương tiện gặp nạn dài khoảng 18m, rộng 5,8m, lắp máy công suất 360CV, do anh Hoàng Văn Tùng (SN 1981, trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Trên tàu còn có 7 thuyền viên khác cùng quê Thanh Hóa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cô Tô đã khẩn trương triển khai một tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ sử dụng xuồng máy vượt sóng tiếp cận hiện trường để tổ chức cứu hộ. Nhờ ứng cứu kịp thời, toàn bộ 8 ngư dân cùng nhiều tài sản, ngư cụ thiết yếu đã được đưa vào bờ an toàn.

Cùng thời điểm, đơn vị tiếp tục tăng cường thêm 9 cán bộ, chiến sĩ thường trực tại âu cảng Cô Tô để hỗ trợ bốc xếp ngư cụ, chăm sóc y tế và ổn định tâm lý cho các ngư dân gặp nạn.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận, con tàu đã chìm một nửa thân tàu.

Hiện sức khỏe và tinh thần của các ngư dân đã ổn định. Đồn Biên phòng Cô Tô đang phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng phương án trục vớt, thuê phương tiện cứu hộ chuyên dụng để lai dắt tàu cá bị nạn về đặc khu Vân Đồn để sửa chữa, khắc phục sự cố.

Lực lượng chức năng khuyến cáo ngư dân thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, hạn chế di chuyển trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn kém; đồng thời kiểm tra kỹ phương tiện, trang bị đầy đủ áo phao, thiết bị thông tin liên lạc và tăng cường hoạt động theo tổ đội để kịp thời hỗ trợ nhau khi xảy ra sự cố trên biển.