Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ tịch tỉnh sắp được cấp phép lái tàu?

Lộc Liên

TPO - Thay vì phải qua nhiều cấp như hiện nay, chính quyền địa phương có thể được trao quyền xử lý hầu hết thủ tục quan trọng trong lĩnh vực đường sắt, từ cấp giấy phép lái tàu đến quản lý các đường ngang, nhằm giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Hiện nay, Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện cấp, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đối với đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng, đồng thời cấp giấy phép lái tàu trên tuyến quốc gia. Trong khi đó, đối với đường sắt địa phương, đường sắt đô thị và các phương tiện thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thẩm quyền được giao cho UBND cấp tỉnh.

Ở lĩnh vực hạ tầng giao cắt, Cục Đường sắt Việt Nam quản lý các đường ngang công cộng trên tuyến quốc gia, còn địa phương chịu trách nhiệm với đường ngang công cộng địa phương và đường ngang chuyên dùng kết nối với mạng lưới đường sắt quốc gia.

Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy nhiều thủ tục liên quan đến các tuyến đường sắt quốc gia đi qua địa bàn các tỉnh vẫn phải xử lý qua nhiều cấp, kéo dài thời gian và phát sinh chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

tau-hang.jpg
Chủ tịch tỉnh sắp được cấp phép lái tàu, đóng - mở đường ngang qua đường sắt. Ảnh: Lộc Liên.

Để khắc phục tình trạng này, bản tiếp thu, giải trình dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều thuộc phạm vi quản lý mới nhất của Bộ Xây dựng đã đề cập việc, dự thảo sửa đổi Thông tư số 33/2025/TT-BXD và 34/2025/TT-BXD đề xuất mở rộng đáng kể thẩm quyền cho địa phương.

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ được giao quyền cấp, cấp lại và thu hồi giấy phép lái tàu cũng như đăng ký phương tiện trên toàn bộ hệ thống đường sắt, bao gồm đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương và đường sắt chuyên dùng.

Địa phương đồng thời được trao quyền quyết định đối với hệ thống giao cắt đường sắt. Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ trực tiếp cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng hoặc quyết định bãi bỏ các đường ngang công cộng, đường ngang chuyên dùng trên toàn bộ mạng lưới đường sắt. Việc này được kỳ vọng giúp địa phương chủ động xử lý nhanh các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, thay vì phải chờ ý kiến từ cấp trên.

Để tránh nguy cơ gián đoạn hoặc phát sinh khoảng trống trong quản lý, dự thảo đưa ra cơ chế chuyển tiếp tối đa 24 tháng kể từ khi Luật Đường sắt có hiệu lực. Trong thời gian này, các địa phương chưa đủ điều kiện có thể đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp phép lái tàu và đăng ký phương tiện.

Số liệu từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho thấy, tình hình tai nạn đang diễn biến phức tạp. Chỉ trong 4 tháng (từ 16/12/2025 đến 13/4 năm nay), toàn quốc xảy ra 65 vụ tai nạn đường sắt, làm 32 người chết và 30 người bị thương. Đại diện đơn vị này chỉ ra rằng, 50% số vụ xảy ra tại các điểm giao cắt đường bộ và đường sắt; trong đó lối đi tự mở chiếm tới 42%, còn đường ngang hợp pháp chiếm 10%. Nguyên nhân chính tại hiện trường đều do người dân thiếu quan sát, không tuân thủ biển báo và tín hiệu.

Lộc Liên
#Chủ tịch tỉnh #giấy phép lái tàu #đường sắt #quản lý đường ngang #tăng quyền địa phương #thủ tục hành chính #an toàn đường sắt

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe