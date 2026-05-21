Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 2 học sinh Nghệ An

Thu Hiền

TPO - Trong tình huống khẩn cấp, hai học sinh Trường THPT Tân Kỳ 3 (Nghệ An) đã không ngần ngại lao xuống dòng nước xiết cứu nữ sinh gặp nạn trên sông Con.

Thừa ủy quyền của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho hai học sinh Trường THPT Tân Kỳ 3 vì có hành động quên mình cứu người trên sông Con.

Hai học sinh được tuyên dương là Nguyễn Viết Huy (lớp 12A8) và Đặng Bá Tuấn Anh (lớp 10A4).

Tại buổi lễ, anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao Huy hiệu nhằm ghi nhận tinh thần quả cảm, không ngại hiểm nguy cứu người của hai em.

3.jpg
Thừa ủy quyền của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho hai học sinh Trường THPT Tân Kỳ 3.

Trước đó, sáng 25/4, khi đi qua khu vực cầu treo An Ngãi bắc qua sông Con, đoạn qua xã Tân An, huyện Tân Kỳ, Huy và Tuấn Anh phát hiện một nữ sinh lớp 11 nhảy xuống sông.

Trong tình huống khẩn cấp, cả hai lập tức lao xuống dòng nước chảy xiết để tiếp cận nạn nhân. Dù lòng sông sâu, địa hình phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, hai em vẫn bình tĩnh phối hợp đưa nữ sinh vào bờ an toàn. Trong quá trình cứu người, một em bị va vào đá và bị thương nhẹ.

Sau khi được đưa lên bờ, nữ sinh được người dân hỗ trợ sơ cứu và chuyển tới cơ sở y tế điều trị. Nhờ được cứu kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân An, hành động của Nguyễn Viết Huy và Đặng Bá Tuấn Anh thể hiện tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và lòng nhân ái, lan tỏa nghĩa cử đẹp của tuổi trẻ trong cộng đồng.

Dịp này, UBND xã Tân An và Đoàn xã Tân An cũng trao giấy khen biểu dương tinh thần dũng cảm của hai học sinh.

Thu Hiền
#Tuổi trẻ dũng cảm #Nghệ An #cứu người #Huy hiệu #Thanh niên #dũng cảm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe