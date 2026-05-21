Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 2 học sinh Nghệ An

TPO - Trong tình huống khẩn cấp, hai học sinh Trường THPT Tân Kỳ 3 (Nghệ An) đã không ngần ngại lao xuống dòng nước xiết cứu nữ sinh gặp nạn trên sông Con.

Thừa ủy quyền của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho hai học sinh Trường THPT Tân Kỳ 3 vì có hành động quên mình cứu người trên sông Con.

Hai học sinh được tuyên dương là Nguyễn Viết Huy (lớp 12A8) và Đặng Bá Tuấn Anh (lớp 10A4).

Tại buổi lễ, anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao Huy hiệu nhằm ghi nhận tinh thần quả cảm, không ngại hiểm nguy cứu người của hai em.

Thừa ủy quyền của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho hai học sinh Trường THPT Tân Kỳ 3.

Trước đó, sáng 25/4, khi đi qua khu vực cầu treo An Ngãi bắc qua sông Con, đoạn qua xã Tân An, huyện Tân Kỳ, Huy và Tuấn Anh phát hiện một nữ sinh lớp 11 nhảy xuống sông.

Trong tình huống khẩn cấp, cả hai lập tức lao xuống dòng nước chảy xiết để tiếp cận nạn nhân. Dù lòng sông sâu, địa hình phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, hai em vẫn bình tĩnh phối hợp đưa nữ sinh vào bờ an toàn. Trong quá trình cứu người, một em bị va vào đá và bị thương nhẹ.

Sau khi được đưa lên bờ, nữ sinh được người dân hỗ trợ sơ cứu và chuyển tới cơ sở y tế điều trị. Nhờ được cứu kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân An, hành động của Nguyễn Viết Huy và Đặng Bá Tuấn Anh thể hiện tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và lòng nhân ái, lan tỏa nghĩa cử đẹp của tuổi trẻ trong cộng đồng.

Dịp này, UBND xã Tân An và Đoàn xã Tân An cũng trao giấy khen biểu dương tinh thần dũng cảm của hai học sinh.