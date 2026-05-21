An ninh quốc gia trong thời đại số và hội nhập

TPO - “An ninh quốc gia trong thời đại số và hội nhập quốc tế” là chủ đề chia sẻ, trao đổi tại Hội nghị thông tin tuyên truyền đối ngoại quý II năm 2026 do T.Ư Đoàn tổ chức.

Ngày 21/5, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền đối ngoại quý II năm 2026 với chủ đề “An ninh quốc gia trong thời đại số và hội nhập quốc tế”.

Dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban, đơn vị, cán bộ T.Ư Đoàn.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng hoa báo cáo viên Thượng tá Nguyễn Quang Chiến tại chương trình. Ảnh: L.T

Hội nghị thông tin tuyên truyền đối ngoại là một trong những hoạt động thường xuyên được T.Ư Đoàn tổ chức nhằm bồi dưỡng kiến thức, cập nhật tình hình quốc tế và nâng cao bản lĩnh, kỹ năng hội nhập đối với đội ngũ cán bộ, chuyên viên cơ quan T.Ư Đoàn. Qua đó, góp phần định hướng công tác thanh niên và hoạt động giao lưu quốc tế; tuyên truyền đối ngoại cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Tại hội nghị quý II năm 2026, nhiều nội dung thông tin gắn với chuyên đề “An ninh quốc gia trong thời đại số và hội nhập quốc tế” đã được chia sẻ.

Thượng tá, PGS.TS Nguyễn Quang Chiến - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an đã trao đổi thông tin cơ bản và cập nhật một số nội dung liên quan đến tình hình quốc tế, tình hình khu vực, cũng những vấn đề mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thượng tá Nguyễn Quang Chiến chia sẻ tại chương trình. Ảnh: L.T