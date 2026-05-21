Tuổi trẻ Lạng Sơn với khát vọng khởi nghiệp du lịch cộng đồng

TPO - Với chủ đề thanh niên Lạng Sơn khởi nghiệp gắn với du lịch cộng đồng, nhiều ý kiến đóng góp, sáng kiến của thế hệ trẻ Lạng Sơn được gửi gắm đến Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn thông qua buổi đối thoại, qua đó thể hiện tiếng nói, vai trò của thanh niên trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngày 20/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - Nguyễn Cảnh Toàn chủ trì buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2026. Tham dự có anh Đoàn Thành Công - Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, UBND cấp xã cùng gần 400 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận chính sách, nguồn vốn khởi nghiệp

Phát biểu khai mạc hội nghị đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu thanh niên tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong học tập, lao động, khởi nghiệp, giới thiệu những mô hình, cách làm hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi đối thoại.

Các nội dung thảo luận tập trung vào chủ đề năm 2026 thanh niên Lạng Sơn khởi nghiệp gắn với du lịch cộng đồng. Đồng thời, đề nghị thanh niên chủ động trao đổi, đề xuất các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ việc làm, định hướng khởi nghiệp để lãnh đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển kinh tế cho thanh niên.

Trong không khí đối thoại thẳng thắn và cởi mở, đoàn viên, thanh niên đã có các ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan đến: Hỗ trợ vốn, cơ chế khởi nghiệp, đào tạo kỹ năng làm du lịch, phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, bảo tồn văn hóa dân tộc, quảng bá điểm đến và ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo trong giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch; kết nối thanh niên với doanh nghiệp, hợp tác xã và các mô hình làm du lịch hiệu quả...

Chị Lăng Thị Thơ, đại diện Câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn cho rằng quá trình khởi nghiệp của thanh niên thường gặp khó vì thiếu vốn và định hướng dài hạn. Vì vậy, cơ quan có thẩm quyền tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện về vốn vay ưu đãi giúp các bạn trẻ phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Trả lời các câu hỏi về chính sách của nhà nước hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đưa ra một số gợi ý về chính sách của nhà nước hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, các thông tin về các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng…

Đại diện các sở, ngành của tỉnh Lạng Sơn trả lời các câu hỏi, thắc mắc của đoàn viên, thanh niên trong việc tiếp cận hoạt động phát triển du lịch cộng đồng.

Đại diện các sở, ngành đưa ra định hướng phát huy giá trị công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, giai đoạn 2025 - 2030, đồng thời đưa ra trao đổi một số nội dung về phát triển du lịch cộng đồng, vai trò của thanh niên trong khai thác giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, kết nối và thu hút du khách…

Các đại biểu tham dự đối thoại đã tập trung phân tích, Lạng Sơn có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng nhờ cảnh quan thiên nhiên phong phú, bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, nhiều lễ hội truyền thống, làn điệu dân ca, ẩm thực, sản vật địa phương, hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn…

Vấn đề đặt ra là phải biết biến những tiềm năng thành sản phẩm cụ thể và cơ hội khởi nghiệp cho người dân, nhất là thanh niên. Các sở, ngành, địa phương cần hướng dẫn cụ thể để thanh niên tiếp cận các chính sách về vốn vay ưu đãi, hỗ trợ khởi nghiệp, đào tạo nghề, xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm OCOP, thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trẻ.

Khơi dậy tinh thần phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng

Phát biểu kết luận đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn biểu dương tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên và những ý kiến tâm huyết của các bạn đoàn viên, thanh niên. Trong phát triển du lịch cộng đồng, thanh niên có nhiều lợi thế nổi bật nhờ sự năng động, khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ mới, tư duy sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Đây là những yếu tố rất cần thiết để hình thành các mô hình khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch cộng đồng, từ xây dựng sản phẩm du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương, phát triển dịch vụ lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm văn hóa đến ứng dụng chuyển đổi số trong giới thiệu, kết nối và phục vụ du khách…

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - ông Nguyễn Cảnh Toàn mong muốn thế hệ trẻ Lạng Sơn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, chuyển đổi số trong phát triển du lịch cộng đồng xứ Lạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, du lịch cộng đồng là hướng đi phù hợp với điều kiện của tỉnh. Mô hình này tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia làm du lịch, biến giá trị văn hóa, cảnh quan, nếp sống, ẩm thực, sản phẩm địa phương thành nguồn lực phát triển.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn mong muốn, thanh niên không chỉ nhìn du lịch cộng đồng như một hướng tạo việc làm, mà phải coi đây là cơ hội để khẳng định năng lực, trách nhiệm và tình yêu quê hương. Mỗi ý tưởng khởi nghiệp nếu xuất phát từ thực tiễn địa phương, biết dựa vào bản sắc văn hóa, biết ứng dụng công nghệ, biết liên kết với cộng đồng đều có thể trở thành mô hình có giá trị, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tỉnh Đoàn và Đoàn Thanh niên cấp xã cần phát huy vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn, khơi dậy tinh thần chủ động của thanh niên trong phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng ý tưởng khởi nghiệp có triển vọng, kết nối thanh niên với chính quyền, doanh nghiệp, ngân hàng, chuyên gia và các nguồn lực hỗ trợ... Mỗi đoàn viên, thanh niên cần chủ động học tập, rèn kỹ năng, mạnh dạn xây dựng ý tưởng, kiên trì hoàn thiện sản phẩm, giữ uy tín trong kinh doanh, tôn trọng bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và nỗ lực làm giàu chính đáng trên chính quê hương mình.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn giao nhiệm vụ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh Đoàn, UBND các xã, phường lựa chọn một số địa bàn có tiềm năng để xây dựng mô hình thanh niên tham gia phát triển du lịch cộng đồng. Mỗi mô hình cần có sản phẩm rõ, câu chuyện rõ, bản sắc rõ. Đặc biệt, tránh làm theo phong trào, sao chép máy móc. Thanh niên cần tham gia gìn giữ, giới thiệu, quảng bá dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực, nghề truyền thống, sản vật địa phương, di tích, danh thắng và hình ảnh con người Lạng Sơn thân thiện, mến khách.

10 thanh niên tiêu biểu được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã tặng Bằng khen cho 10 thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện chủ đề đối thoại giữa Chủ tịch UBND với thanh niên năm 2025: “Xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững”.