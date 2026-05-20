Màn đua tài sôi nổi của các thủ lĩnh thanh niên Phòng không

Nguyễn Minh

TPO - Các đội thi của Sư đoàn Phòng không 365 bước vào cuộc tranh tài sôi nổi tại Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ 2026, với nhiều phần thi sân khấu hóa sáng tạo nhằm tìm ra những gương mặt tiêu biểu dự thi cấp Quân chủng.

Ngày 20/5, tại Bắc Ninh, Sư đoàn Phòng không 365 (Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức khai mạc Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ năm 2026, với chủ đề “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong quyết thắng”.

Video: Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ năm 2026 của Sư đoàn Phòng không 365.

Diễn ra trong hai ngày 20 và 21/5, 6 đội thi với sự tham gia của các cán bộ Đoàn tiêu biểu, đoàn viên thanh niên trong Sư đoàn và đơn vị kết nghĩa cùng sôi nổi tranh tài ở 3 phần thi kiến thức, thực hành và tuyên truyền viên trẻ.

Nội dung thi tập trung vào kiến thức chính trị, nghiệp vụ công tác Đoàn, kỹ năng tuyên truyền, tổ chức hoạt động thanh niên và xử lý tình huống trong thực tiễn công tác.

Điểm nhấn của hội thi là phần thi tuyên truyền viên trẻ với nhiều hình thức thể hiện sáng tạo, sinh động, kết hợp sân khấu hóa, trình chiếu hiện đại và liên hệ thực tiễn phong phú; thể hiện rõ bản lĩnh, nhiệt huyết, khả năng tuyên truyền, dẫn dắt và truyền cảm hứng của đội ngũ cán bộ Đoàn.

Đại tá Vũ Xuân Yên - Chính ủy Sư đoàn Phòng không 365, phát biểu khai mạc hội thi.
Thông qua hội thi, Sư đoàn Phòng không 365 sẽ lựa chọn những hạt nhân tiêu biểu nhất tham gia hội thi cấp Quân chủng.

Theo Đại tá Vũ Xuân Yên - Chính ủy Sư đoàn Phòng không 365, Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ lần này là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, là cơ sở giúp Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đánh giá đúng thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn ở các cơ quan, đơn vị.

Từ đó có biện pháp kịp thời bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ Đoàn trong tiến hành hoạt động phong trào và tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên.

“Hội thi cũng là dịp để các cán bộ Đoàn giao lưu, trao đổi, học tập tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức các hoạt động phong trào; lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Sư đoàn (21/6/1966 - 21/6/2026)”, Đại tá Vũ Xuân Yên cho biết.

#Sư đoàn Phòng không 365 #Quân chủng Phòng không - Không quân #Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ năm 2026 #thủ lĩnh Đoàn tiên phong quyết thắng #cán bộ đoàn #đoàn viên thanh niên

