Anh Nguyễn Tường Lâm: Nâng cao năng lực số cho thanh niên Hải Phòng

TPO - Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, phải đổi mới triệt để phương thức hoạt động trên tinh thần "3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo", tập trung nâng cao năng lực số, sử dụng thành thạo AI, công nghệ số phải là kỹ năng phải có của mỗi cán bộ hội và thanh niên.

Thanh niên Hải Phòng tự tin bước vào kỷ nguyên mới

Sáng 20/5, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029 diễn ra tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Dự đại hội có anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Đỗ Mạnh Hiến – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Phạm Văn Lập – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, ông Vũ Tiến Phụng – Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng 220 đại biểu là những cán bộ, hội viên ưu tú, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng của hơn 970.000 thanh niên Hải Phòng.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ thành phố sau hợp nhất Hội LHTN Việt Nam TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Sau hợp nhất, Hải Phòng có hơn 973.000 thanh niên, 129 tổ chức trực thuộc.

Chị Nguyễn Thị Thủy - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố báo cáo kết quả hoạt động giai đoạn 2024-2026 tại đại hội.

Tại đại hội, chị Nguyễn Thị Thủy – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Hải Phòng nhấn mạnh, giai đoạn 2024-2026, Hội LHTN Việt Nam 2 địa phương đã nối tiếp truyền thống “Thành phố cảng anh hùng – Xứ Đông văn hiến”, cùng tinh thần tiên phong của các thế hệ thanh niên, công tác Hội và phong trào thanh niên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện tạo chuyển biến rõ nét cả về nội dung và hình thức.

Nổi bật là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nhiều nội dung thiết thực. Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. Tuyên dương hơn 1,1 triệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử, địa chỉ đỏ.

Phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục được triển khai rộng khắp với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai. Toàn thành phố duy trì 600 đội hình thanh niên tình nguyện, 115 đội hình "bình dân học vụ số". Các chương trình: mùa hè xanh, tình nguyện mùa đông, kỳ nghỉ hồng, hoa phượng đỏ, hành quân xanh... tiếp tục được triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo thanh niên tham gia.

Qua đó, tạo môi trường trải nghiệm thực tiễn sống động cho thanh niên. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh, góp phần khẳng định và lan tỏa hình ảnh đẹp của lớp thanh niên Hải Phòng thời kỳ mới.

Với khẩu hiệu “Thanh niên Hải Phòng yêu nước – khát vọng – đoàn kết – tiên phong – sáng tạo”, Hội LHTN Việt Nam thành phố đặt mục tiêu nhiệm kỳ tới (2026-2029) là xây dựng, bồi dưỡng thế hệ thanh niên Hải Phòng có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự cường, có đạo đức trong sáng, lối sống đẹp, đủ phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ, xung kích, tình nguyện, tiên phong, sáng tạo, tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

Các đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029.

Hội LHTN Việt Nam thành phố đặt ra 9 chỉ tiêu trong triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và 2 chỉ tiêu triển khai chương trình “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”.

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, tình nguyện và ý thức cống hiến của thanh niên Hải Phòng trong các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ cộng đồng và đồng hành cùng người dân vùng biển, đảo...

Anh nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội lớn đi cùng thách thức chưa từng có: chuyển đổi số tốc độ cao; yêu cầu kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ngày càng rõ nét; các vấn đề an ninh mạng và biến đổi khí hậu tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, phát biểu tại đại hội - Ảnh: CỔNG TTĐTHP

Hải Phòng đang bước vào giai đoạn tăng tốc với những mục tiêu rất lớn: duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức 2 con số; phát triển kinh tế số, xây dựng trung tâm logistics; kinh tế biển hiện đại, phát triển công nghiệp công nghệ cao và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực.

Bối cảnh đó, đòi hỏi thanh niên phải nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, làm chủ tri thức và công nghệ mới, đồng thời nuôi dưỡng khát vọng phát triển vì tương lai của bản thân và đất nước.

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam gợi mở 4 nhóm nội dung để đại hội nghiên cứu, triển khai hiệu quả trong giai đoạn mới. Trọng tâm là, nêu ra giải pháp khắc phục triệt để 5 hạn chế mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra đối với tổ chức Hội và thanh niên tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Hội LHTN Việt Nam.

Phải đổi mới triệt để phương thức hoạt động trên tinh thần “3 Dễ - 3 Rõ – 3 Đo”. Trong đó, mọi chủ trương phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; khi triển khai phải rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; khi đánh giá phải đo đầu vào, đo đầu ra, đo tác động.

Tập trung nâng cao năng lực số, sử dụng thành thạo AI, công nghệ số phải là kỹ năng phải có của mỗi cán bộ hội và thanh niên. Hội cần chủ động hơn trong việc đưa công nghệ và chuyển đổi số vào toàn bộ hoạt động.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Hải Phòng khóa I ra mắt tại đại hội.

Anh Đỗ Đức Chính - Phó Bí thư Thành Đoàn được hiệp thương, chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Hải Phòng, khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029.

Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tổ chức Hội cần chủ động phát triển các chương trình hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo một cách thiết thực, hiệu quả và cần báo cáo bằng kết quả đo đếm được.

Tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh trong tình hình mới. Đặc biệt, chú trọng lực lượng thanh niên công nhân và thanh niên tại địa bàn dân cư, nhất là các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Đây là lực lượng đông đảo, năng động, có tư duy hiện đại nhưng thường đối diện nhiều áp lực về việc làm và đời sống, rất cần sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời.

Để thực hiện nhiệm vụ đề ra, con người là yếu tố then chốt. Cán bộ Hội LHTN Việt Nam phải là những người gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Từng cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt phải là những người nhiệt huyết như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm căn dặn: “Lo trước thanh niên, vui sau thanh niên, gian khổ thì đi trước, hưởng thụ thì đi sau, có khả năng hoạch định, tổ chức các phong trào cách mạng thiết thực, hiệu quả”.

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng đề nghị Hội LHTN Việt Nam thành phố phải tiên phong rèn luyện đội ngũ cán bộ theo tiêu chí “3 Gần – 5 Phải – 4 Không”. Đó là, gần thanh niên, gần cơ sở, gần không gian số; Phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả; Không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Anh Đỗ Đức Chính giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Hải Phòng khóa I

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 54 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029; 18 anh, chị tham gia Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam TP Hải Phòng khóa I. Anh Đỗ Đức Chính - Phó Bí thư Thành Đoàn, được chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029.

