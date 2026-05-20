9 học sinh lớp 12 ở TPHCM được kết nạp Đảng trong ngày sinh nhật Bác

TPO - Trải qua quá trình rèn luyện bền bỉ, các em không chỉ sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng, đạt nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp thành phố, mà còn là những “thủ lĩnh” Đoàn Thanh niên năng nổ.

Ngày 19/5, Chi bộ Trường THPT Dĩ An (phường Dĩ An, TPHCM) tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 9 quần chúng ưu tú là những đoàn viên, học sinh tiêu biểu của nhà trường. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trưởng thành của các em, khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong việc ươm mầm thế hệ cán bộ trẻ.

Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, buổi lễ cũng là một đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, truyền ngọn lửa nhiệt huyết đến đông đảo đoàn viên thanh niên toàn trường.

9 học sinh ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Các bạn học sinh chụp ảnh kỷ niệm với thầy cô giáo mình trong ngày được kết nạp Đảng.

9 học sinh tiêu biểu được kết nạp Đảng trong dịp đặc biệt đều là học sinh khối lớp 12 của Trường THPT Dĩ An, gồm: Nguyễn Nhật Hào, Lê Bảo Ngọc, Phạm Trung Đức, Ngô Thu Hiền, Nguyễn Ngọc Thanh Thảo, Nguyễn Hà Gia Nhi, Nguyễn Hà Gia Thi (Gia Nhi và Gia Thi là hai chị em song sinh), Trương Xuân Tùng, Nguyễn Thị Minh Ngọc.

Dưới cờ Đảng quang vinh, cờ Tổ quốc thiêng liêng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 9 tân đảng viên trẻ đã dõng dạc đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng. 9 gương mặt được đứng vào hàng ngũ của Đảng dịp này là minh chứng rõ nét cho thế hệ thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng.

Bạn trẻ đọc lời tuyên thệ tại buổi lễ.

Trải qua quá trình rèn luyện bền bỉ, các em không chỉ sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng, đạt nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp thành phố, mà còn là những “thủ lĩnh” Đoàn Thanh niên năng nổ. Các bạn trẻ đã nỗ lực đi đầu trong các chiến dịch tình nguyện vì cộng đồng, tiên phong sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập ngoại khóa và luôn là tấm gương sáng về đạo đức, nếp sống văn minh cho bạn bè đồng trang lứa.

Thường trực Đoàn phường Dĩ An tặng hoa, thư chúc mừng các bạn đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Theo chị Bùi Thị Phương Trâm - Bí thư Đoàn phường Dĩ An, công tác phát triển Đảng trong khối trường học luôn được Ban Thường vụ Đoàn phường và Chi bộ nhà trường đặc biệt chú trọng, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng.

Chị Phương Trâm khẳng định, việc kết nạp Đảng cho học sinh ngay từ bậc Trung học phổ thông là tiền đề quan trọng để Đảng sớm rèn luyện, xây dựng được một đội ngũ cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới và nhạy bén. Đây là những nhân tố nòng cốt, sẵn sàng gánh vác sứ mệnh tiên phong, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của công cuộc chuyển đổi số quốc gia và vươn tầm hội nhập quốc tế.

Thay mặt Ban Thường vụ Đoàn phường, chị Trâm mong muốn các bạn học sinh ưu tú - đảng viên trẻ sẽ luôn gắn bó mật thiết, tích cực giúp đỡ thanh niên và đội viên phấn đấu trưởng thành để tổ chức Đoàn có thêm nhiều hạt giống đỏ ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn phường chúc mừng các bạn trẻ tiêu biểu. Ảnh: CTV

Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2026), Ban Thường vụ Đoàn phường - Hội đồng Đội phường Dĩ An đã phát động cuộc thi Kể chuyện Tiếng Anh - lần thứ I năm 2026. Đây là sân chơi học thuật bổ ích, tạo môi trường lành mạnh để các em đội viên, thiếu nhi rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh, tự tin giao tiếp và hội nhập quốc tế. Đồng thời, cuộc thi còn giáo dục tình yêu quê hương, đất nước và lòng kính yêu sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu.

​