Bộ trưởng KH&CN Vũ Hải Quân: Muốn thành công, người trẻ cần tầm nhìn lớn

TPO - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân chia sẻ, thời học phổ thông ở một ngôi trường làng, ông vẫn luôn nung nấu ước mơ sẽ trở thành Phó Giáo sư trong tương lai. Từ câu chuyện bản thân, ông nhắn nhủ bạn trẻ muốn thành công thì trước hết phải có tầm nhìn lớn.

Đó là những chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo và đoàn thanh niên 4V1M, diễn ra ngày 19/5.

Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN.

Tháo gỡ các rào cản để người trẻ làm chủ công nghệ lõi

Chương trình được tổ chức nhằm cụ thể hóa vai trò của thanh niên trong việc triển khai mô hình liên kết giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TPHCM. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự gắn kết giữa các đơn vị trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết số 57.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân và anh Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, cùng các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Dương Triều

Tại chương trình, đoàn viên và thanh niên đã đặt nhiều câu hỏi tập trung vào việc đối thoại chính sách với lãnh đạo 5 đơn vị. Mục tiêu là tháo gỡ các rào cản về cơ chế, tài chính, quản lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên tham gia các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Từ đây, Đoàn thanh niên các đơn vị cùng xác định và công bố các bài toán lớn mà thanh niên 4V1M sẽ tham gia giải quyết. Các lĩnh vực này bao gồm công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, dữ liệu số, công nghệ sinh học và chuyển đổi số trong khu vực công.

Theo anh Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thanh niên không chỉ là lực lượng học tập, nghiên cứu, tiếp thu tri thức, mà phải trở thành lực lượng sáng tạo, tạo ra tri thức mới, làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai phát triển của đất nước.

Các bạn trẻ đặt nhiều câu hỏi quan tâm đến phát triển khoa học công nghệ. Ảnh: Dương Triều

Trong dòng chảy đó, mô hình liên kết các khối cơ quan phối hợp là một sáng kiến đặc biệt. Sự phối hợp của các cơ quan: Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TPHCM không chỉ là sự liên kết giữa các cơ quan, đơn vị đầu ngành về khoa học công nghệ của đất nước, mà sâu xa hơn là sự kết nối giữa các cấu phần quan trọng nhất của hệ sinh thái tri thức quốc gia.

Đó là quản lý nhà nước, là nghiên cứu khoa học, là phát triển công nghệ, là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. “Tôi kỳ vọng, sau chương trình hôm nay sẽ có thêm nhiều mô hình hợp tác mới được hình thành giữa thanh niên các đơn vị, nhiều nhóm nghiên cứu liên ngành được kết nối, nhiều sáng kiến công nghệ và đổi mới sáng tạo được triển khai, nhiều diễn đàn học tập trẻ được tổ chức với sức lan tỏa sâu rộng”, anh Bách nói.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân và các lãnh đạo chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Dương Triều

Từ câu chuyện nghiên cứu khoa học của mình, anh Tô Anh Đức (Trung tâm Vũ trụ Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đề xuất hai giải pháp nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các nhà khoa học trẻ trong quá trình tham gia làm chủ công nghệ chiến lược.

Đầu tiên, theo anh Đức, cần xây dựng các nhiệm vụ hợp tác liên viện, liên trường theo mô hình các quỹ quốc tế, tạo điều kiện để các đơn vị cùng đề xuất, cùng được cấp kinh phí và cùng hiện thực hóa các ý tưởng nghiên cứu chung. Bên cạnh đó, tăng cường sử dụng chung hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và dữ liệu trong khối 4V1M, qua đó giúp nhà khoa học trẻ tiếp cận thực tế, tiết kiệm thời gian trưởng thành và giải quyết hiệu quả các bài toán đa ngành.

“Bài học cốt lõi tôi rút ra là làm chủ công nghệ chiến lược bắt đầu từ những bài toán thực tế, từ sự kiên trì trong phòng thí nghiệm và tinh thần hợp tác bền bỉ. Với khát vọng vươn lên cùng sự hỗ trợ, kết nối đúng cách, thế hệ trẻ hoàn toàn đủ năng lực để trở thành lực lượng tiên phong, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”, anh Tô Anh Đức nói.

Cần nuôi dưỡng ước mơ lớn

Trả lời câu hỏi của sinh viên về việc rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu phòng thí nghiệm và thị trường, GS.TS. Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam nhấn mạnh vai trò của thực tiễn. Theo ông, các đề tài nghiên cứu cần xuất phát từ nhu cầu thực tế cuộc sống. Khi các nhà khoa học lắng nghe và bám sát đời sống để thực hiện những đề tài thiết thực, cơ hội thương mại hóa sản phẩm sẽ rộng mở hơn.

Đồng quan điểm, PGS. TS Phạm Bảo Sơn nhấn mạnh, để làm chủ các ngành công nghệ chiến lược, nhà khoa học trẻ cần làm việc với niềm say mê, nhiệt huyết dám nghĩ, dám làm, dấn thân vào việc mới, việc khó để giải quyết những bài toán lớn của đất nước bằng tinh thần phụng sự không bỏ cuộc.

Chia sẻ tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã ôn lại quãng đời sinh viên sôi nổi của mình. Đó là những năm tháng đáng nhớ với niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Ông khẳng định chính phong trào học tập, nghiên cứu thời sinh viên đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, trở thành kim chỉ nam định hình con đường dấn thân vào khoa học của ông ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: Dương Triều



Và bây giờ trên cương vị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông luôn dành sự quan tâm đặc biệt và không ngừng trăn trở trước bài toán: làm sao để ngày càng có nhiều bạn trẻ lựa chọn dấn thân vào con đường nghiên cứu khoa học. "Đây chính là yếu tố cốt lõi và mang tính quyết định, bởi nếu thiếu đi lực lượng trẻ tuổi nhiệt huyết trên các mặt trận khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đất nước sẽ không thể phát triển bền vững", Bộ trưởng Vũ Hải Quân nói.

Bày tỏ niềm tin yêu và kỳ vọng lớn lao vào thế hệ trẻ – những người sẽ làm chủ nền khoa học nước nhà trong tương lai, ông Vũ Hải Quân nhấn mạnh rằng muốn thành công thì trước hết phải có tầm nhìn lớn. Ông chia sẻ, dù khi còn học phổ thông ở một ngôi trường làng, ông vẫn luôn nung nấu ước mơ sẽ trở thành Phó Giáo sư trong tương lai.

Bên cạnh tầm nhìn, người trẻ cần sở hữu một tâm thế mở, luôn kiên trì và tuyệt đối không được ỷ lại vào sự thông minh bẩm sinh của mình.

"Thành công thực sự là kết quả của một quá trình dài nỗ lực học tập, rèn luyện và tích lũy, chứ không đơn thuần dựa vào năng khiếu sẵn có", Bộ trưởng Vũ Hải Quân.

Ngoài sự chăm chỉ và cần mẫn trong công việc, việc xây dựng và kết nối một cộng đồng cùng chung tay làm việc, nghiên cứu phát triển cũng là yếu tố then chốt. Cuối cùng, ông khẳng định tất cả những mục tiêu và lý tưởng đó đều phải được cụ thể hóa bằng một kế hoạch hành động rõ ràng.