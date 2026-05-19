Đồng hành tiếp năng lượng cho thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới

TPO - Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam và bà Arjaree Suwangool - Giám Đốc Truyền Thông và Đối Ngoại, Tập đoàn TCP đã ký thoả thuận hợp tác hai đơn vị giai đoạn 2026 – 2028, tiếp tục hỗ trợ các hoạt động, sáng kiến cộng đồng vì sự phát triển toàn diện của thanh niên Việt Nam.

Ngày 19/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Tập đoàn TCP tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2028.

Theo đó, hai bên thống nhất duy trì các chương trình phối hợp nhằm phát huy và lan tỏa lối sống tích cực cho thanh niên Việt. Hai bên sẽ triển khai chuỗi hoạt động trọng tâm, như chăm lo đời sống thanh niên công nhân; đồng hành thanh niên yếu thế và tôn vinh thanh niên khuyết tật vươn lên trong cuộc sống; tôn vinh gương thanh niên tiêu biểu, lan tỏa lối sống tích cực, lối sống đẹp trong xã hội; tạo không gian để thu hút, tập hợp thanh niên tích cực tham gia rèn luyện thể chất. Qua đó, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm xã hội trong giới trẻ.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm và Giám Đốc Truyền Thông và Đối Ngoại Tập đoàn TCP Arjaree Suwangool ký thoả thuận hợp tác hai đơn vị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, cho biết trong giai đoạn qua, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Tập đoàn TCP đã phối hợp triển khai nhiều chương trình thiết thực, giàu sức lan tỏa trong thanh niên và cộng đồng; cổ vũ lối sống tích cực, tinh thần vượt khó, nâng cao thể chất, tinh thần trách nhiệm xã hội và khơi dậy khát vọng cống hiến trong giới trẻ.

Đây là những giá trị rất quan trọng trong bối cảnh thanh niên Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội lớn, cũng như không ít thách thức từ quá trình chuyển đổi số, hội nhập quốc tế…

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải

“Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành trách nhiệm, bền bỉ và đầy thiện chí của Tập đoàn TCP trong suốt thời gian qua. Việc tiếp tục ký kết hợp tác hôm nay là minh chứng cho niềm tin, sự gắn bó và quyết tâm của hai bên trong việc xây dựng những chương trình thực chất, có chiều sâu, tạo tác động xã hội tích cực và bền vững đối với thanh niên Việt Nam”, anh Lâm nói.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, với sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của hai đơn vị, các nội dung hợp tác giai đoạn 2026 –2028 sẽ được triển khai hiệu quả, tiếp cận ngày càng nhiều đối tượng thanh niên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bà Arjaree Suwangool phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Bà Arjaree Suwangool - Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn TCP, cho biết: "Với định hướng tiếp năng lượng - bừng sức sống, chúng tôi tin rằng giá trị của tập đoàn không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở khả năng lan tỏa năng lượng tích cực, khơi mở tiềm năng con người và đồng hành cùng các cộng đồng địa phương thông qua những sáng kiến có ý nghĩa".

Bà Arjaree Suwangool nhấn mạnh, biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 với T.Ư Hội LHTN Việt Nam tiếp tục thể hiện cam kết lâu dài của tập đoàn trong việc hỗ trợ thanh niên Việt Nam phát huy tiềm năng, nuôi dưỡng nghị lực, xây dựng lối sống tích cực và tinh thần đóng góp cho xã hội.

Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy và Giám Đốc Truyền Thông và Đối Ngoại Tập đoàn TCP Arjaree Suwangool trao đổi với báo chí về chương trình hợp tác giai đoạn tới. Ảnh: Xuân Tùng