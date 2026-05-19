Tuổi trẻ Cần Thơ khơi dậy khát vọng cống hiến qua chuyện về Bác

Hòa Hội

TPO - Chiều 19/5, Ban Thường vụ Đoàn UBND TP. Cần Thơ tổ chức Chung kết Hội thi kể chuyện và tuyên truyền, giới thiệu sách về Bác năm 2026, đúng ngày Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Hội thi năm nay khai mạc từ ngày 8/5, thu hút hơn 300.000 lượt tương tác trên trang Fanpage chính thức của Đoàn UBND TP. Cần Thơ. Từ 56 tác phẩm dự thi, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra 10 phần thi xuất sắc nhất của các cơ sở Đoàn để bước vào Chung kết.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đội dự thi.

Tại vòng chung kết ngày 19/5, các đội thi đã mang đến những tiết mục kể chuyện về Bác được dàn dựng công phu, nội dung sâu sắc, giọng kể truyền cảm và đạo cụ, âm nhạc minh họa sinh động. Các mô hình trưng bày ấn phẩm, đầu sách quý về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ do Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tại Cần Thơ và Thư viện thành phố phối hợp thực hiện cũng tạo điểm nhấn tại khu vực thi.

Chị Phan Anh Trang – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên UBND TP. Cần Thơ, Trưởng Ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh: Năm 2026 có nhiều thay đổi quan trọng trong hệ thống chính trị và tổ chức Đoàn. Năm đầu tiên tuổi trẻ thành phố phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP. Cần Thơ lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 – 2030) và Đại hội Đoàn các cấp.

“Hội thi là hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ UBND thành phố, nhằm thiết thực tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, chị Trang khẳng định.

Theo chị Trang, thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, hội thi góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, phát huy lợi thế của phong trào 'tuổi trẻ sáng tạo' và đặc biệt khơi dậy khát vọng cống hiến cho đoàn viên thanh niên. Đây cũng là dịp để khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, giúp các bạn trẻ tiếp cận một cách chính thống với các nguồn tư liệu quý giá về Người.

Thí sinh trình bày phần thi kể chuyện về Bác.

Sau những giờ phút tranh tài sôi nổi của các đội thi, Ban Giám khảo đã tiến hành đánh giá và trao giải.

Kết quả, ở thể loại kể chuyện về Bác, giải Nhất thuộc về Đoàn cơ sở Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng; giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng và Đoàn cơ sở Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ.

Ở thể loại tuyên truyền giới thiệu sách về Bác, giải Nhất thuộc về Đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ; giải Nhì thuộc về Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, và giải Ba là Đoàn cơ sở Sở VH-TT&DL Cần Thơ.

