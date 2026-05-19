7 học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông vinh dự được kết nạp Đảng đúng dịp sinh nhật Bác Hồ

TPO - Ngày 19/5, Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 7 quần chúng là học sinh của nhà trường.

Lễ kết nạp Đảng viên mới được tổ chức đúng dịp sinh nhật thứ 136 năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Bà Vũ Thị Hậu, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội cho biết: Hôm nay, được sự đồng ý của Đảng ủy phường Hai Bà Trưng, Chi bộ Trường THPT Trần Nhân Tông Hà Nội tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho 7 quần chúng là học sinh của nhà trường gồm: Ngô Hà Minh Phương, học sinh 12QT2; Đỗ Châu Anh, học sinh lớp 12QT3; Bùi Mai Phương Linh, học sinh lớp 12QT3; Ngô Duy Trung, học sinh lớp 12A3; Trần Khánh Ngọc, học sinh lớp 12A7; Nguyễn Thùy An, học sinh lớp 12A8; Vũ Gia Linh, học sinh lớp 12A11.

Các học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội vừa được kết nạp Đảng. Ảnh: NTCC

Theo bà Vũ Thị Hậu, các quần chúng được kết nạp Đảng lần này là các học sinh có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập, rèn luyện với 3 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, tham gia nhiều cuộc thi của trường, cụm trường và đạt được nhiều giải thưởng; đồng thời, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, các phong trào Đoàn thanh niên, đội trưởng đội tình nguyện, chủ nhiệm câu lạc bộ trong trường học…