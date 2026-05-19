Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đại học Kinh tế Quốc dân có tân Giám đốc

Nghiêm Huê

TPO - Bộ GD&ĐT vừa có 3 quyết định về việc bố trí, bổ nhiệm lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn vừa kí 3 quyết định về việc bố trí, bổ nhiệm ban giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân.

pgs-bui-duc-tho.png
PGS.TS Bùi Đức Thọ vừa được bổ nhiệm tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân

Theo đó, quyết định 1186 bố trí, bổ nhiệm PGS.TS Bùi Huy Nhượng, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Quyết định 1266 về việc bổ nhiệm PGS.TS Bùi Đức Thọ, giữ chức vụ Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, thời hạn 5 năm.

Quyết định 1268 bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Thành Hiếu tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho đến hết thời hạn 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm (năm 2023).

PGS.TS Bùi Đức Thọ sinh năm 1975 tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. Trước khi trở thành tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân đã trải qua các vị trí công tác như:

Từ năm 1992-1996: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ 1996-2010: Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong đó, khoảng thời gian từ 1997-1999, ông học cao học tại Trường Đại học Boise State, Mỹ. Từ tháng 9/2000 đến tháng 5/2005, ông làm nghiên cứu sinh ngành Hành chính học tại Trường Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc.

Từ tháng 6/2010 đến tháng 2/2015: Phó Trưởng phòng quản lí Khoa học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 2/2015 đến tháng 6/2016: Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lí Khoa học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2017: Trưởng phòng Quản lí khoa học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 11/2017 đến tháng 6/2019: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2021: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế quốc dân.

Từ tháng 4/2021 đến năm 2025: Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nghiêm Huê
#bổ nhiệm tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân #Đại học Kinh tế Quốc dân #PGS Bùi Đức Thọ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe