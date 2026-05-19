Đại học Kinh tế Quốc dân có tân Giám đốc

TPO - Bộ GD&ĐT vừa có 3 quyết định về việc bố trí, bổ nhiệm lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn vừa kí 3 quyết định về việc bố trí, bổ nhiệm ban giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân.

PGS.TS Bùi Đức Thọ vừa được bổ nhiệm tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân

Theo đó, quyết định 1186 bố trí, bổ nhiệm PGS.TS Bùi Huy Nhượng, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Quyết định 1266 về việc bổ nhiệm PGS.TS Bùi Đức Thọ, giữ chức vụ Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, thời hạn 5 năm.

Quyết định 1268 bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Thành Hiếu tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho đến hết thời hạn 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm (năm 2023).

PGS.TS Bùi Đức Thọ sinh năm 1975 tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. Trước khi trở thành tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân đã trải qua các vị trí công tác như:

Từ năm 1992-1996: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ 1996-2010: Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong đó, khoảng thời gian từ 1997-1999, ông học cao học tại Trường Đại học Boise State, Mỹ. Từ tháng 9/2000 đến tháng 5/2005, ông làm nghiên cứu sinh ngành Hành chính học tại Trường Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc.

Từ tháng 6/2010 đến tháng 2/2015: Phó Trưởng phòng quản lí Khoa học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 2/2015 đến tháng 6/2016: Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lí Khoa học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2017: Trưởng phòng Quản lí khoa học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 11/2017 đến tháng 6/2019: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2021: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế quốc dân.

Từ tháng 4/2021 đến năm 2025: Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế Quốc dân.

