Tuyển sinh đại học 2026 bắt đầu nóng, thí sinh cần nhớ điều này

Tương tự năm ngoái, mùa tuyển sinh năm nay tiếp tục quy định các trường đại học trên cả nước không được tổ chức tuyển sinh sớm. Tất cả các phương thức xét tuyển sẽ được xử lí đồng loạt trong đợt 1 trên hệ thống lọc ảo chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Tuy nhiên, thí sinh cần đặc biệt lưu ý những mốc thời gian và quy định cốt lõi dưới đây để không tự đánh mất cơ hội trúng tuyển.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học 2026. Ảnh: Dương Triều

Từ dữ liệu này, các trường mới có cơ sở để rà soát, quy đổi điểm số cho thí sinh, sau đó đồng bộ dữ liệu lên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Nếu thí sinh không thực hiện bước này, hệ thống lọc ảo của Bộ sẽ thiếu dữ liệu, đồng nghĩa với việc thí sinh tự từ chối cơ hội xét tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm. Hiện tại, hàng loạt trường đại học khu vực phía Bắc đã thông báo thời gian tiếp nhận và cập nhật hồ sơ, thí sinh cần chủ động theo dõi sát sao.

Lưu ý đặc biệt về chứng chỉ ngoại ngữ: Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT có kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, nhiều trường yêu cầu thí sinh phải tải chứng chỉ lên cổng thông tin riêng để quy đổi điểm trước khi chuyển dữ liệu về Bộ. Việc quên cập nhật chứng chỉ có thể khiến thí sinh mất điểm ưu tiên hoặc mất luôn cơ hội xét tuyển ở các tổ hợp có môn ngoại ngữ.

Ghi nhận cho thấy, hiện đã có hàng loạt trường đại học khu vực phía Bắc thông tin thời gian cập nhật hồ sơ xét tuyển. Cụ thể như sau:

Mùa tuyển sinh năm nay mang đến một số thay đổi quan trọng trong quy chế đăng kí nguyện vọng (NV) mà thí sinh cần nằm lòng:

Giới hạn số lượng: Mỗi thí sinh được đăng kí tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển.

Ràng buộc khối ngành đặc thù: Các chương trình đào tạo giáo viên (Sư phạm) chỉ xét tuyển nếu thí sinh đặt ở các thứ tự nguyện vọng từ 1 đến 5. Đối với khối trường Quốc phòng và Công an, việc xét tuyển sẽ thực hiện theo quy định riêng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Nguyên tắc lọc ảo: Các nguyện vọng phải được xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (NV1 là cao nhất). Hệ thống sẽ chạy lọc ảo và bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất và là nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện.

Thời gian đăng kí và điều chỉnh nguyện vọng không còn kéo dài như các năm trước. Do đó, ngay từ lúc này, thí sinh cần chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ, chứng chỉ và tìm hiểu kĩ cổng tuyển sinh của các trường mục tiêu để hoàn thành thủ tục đúng hạn, đảm bảo quyền lợi tối đa cho bản thân.

Từ ngày 2/7 đến 14/7, thí sinh đăng kí, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển. Việc nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến được thực hiện từ ngày 15/7 đến 21/7.

Từ ngày 4 - 10/8, hệ thống tiến hành lọc ảo tuyển sinh đợt 1 cho tất cả các phương thức xét tuyển.

Trường đại học công bố điểm chuẩn cho thí sinh trước 17h00 ngày 13/8.

