Nam sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường, Sở GD&ĐT nói gì?

Thái Lâm

TPO - Liên quan thông tin phản ánh một nam sinh lớp 8 tại xã Di Linh nghi bị bạo lực học đường, dẫn đến hành vi treo cổ tự tử, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị địa phương khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 19/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị UBND xã Di Linh khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc liên quan thông tin phản ánh một nam sinh lớp 8 tại địa phương nghi bị bạo lực học đường, dẫn đến hành vi treo cổ tự tử.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục cũng như tâm lý học sinh, phụ huynh trên địa bàn.

ce65bbcd-68ad-490e-9f49-9780ba45379f.jpg
Hiện em H. đang đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 3.

Để kịp thời nắm bắt tình hình và xử lý đúng quy định, Sở đề nghị UBND xã Di Linh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường làm rõ nội dung, diễn biến vụ việc, xác định các cá nhân liên quan, đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu UBND xã Di Linh chỉ đạo Trường THCS Nguyễn Du triển khai các biện pháp trấn an tâm lý học sinh toàn trường, ngăn chặn việc lan truyền thông tin tiêu cực trên mạng xã hội; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời đối với gia đình em Đ.M.H.

Như Tiền Phong đưa tin, nạn nhân được xác định là em Đ.M.H. (SN 2012), học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du (xã Di Linh). Theo gia đình, ngày 16/5, em H. được phát hiện trong tình trạng treo cổ tại nhà. Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 3 (TP.HCM) trong tình trạng hôn mê sâu.

Bà Trần Kim Vân (mẹ nạn nhân) cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, em H. có biểu hiện hoảng loạn, sợ hãi và nhiều lần phản ánh bị một nhóm học sinh cùng trường đe dọa, hành hung và cưỡng ép đưa tiền ngay trong khuôn viên trường học.

Sau khi nắm sự việc, lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Di Linh cùng nhà trường đến bệnh viện thăm hỏi, động viên em H. và gia đình.

