Bộ GD&ĐT bổ nhiệm nhiều lãnh đạo trường đại học phía Nam

TPO - Trong tháng 5/2026, Bộ GD&ĐT liên tiếp ban hành các quyết định bổ nhiệm, tái bổ nhiệm lãnh đạo tại nhiều trường đại học lớn phía Nam nhằm kiện toàn bộ máy quản trị theo mô hình mới của giáo dục đại học.

Ngày 18/5, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký Quyết định số 1218/QĐ-BGDĐT bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Tất Toàn giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, nhiệm kỳ 2026–2031.

PGS.TS Nguyễn Tất Toàn công tác tại Trường Đại học Nông Lâm TPHCM từ năm 1995, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng Nhà trường. Ông được đánh giá là nhà quản lý có nhiều đóng góp trong thúc đẩy đổi mới quản trị đại học, chuyển đổi số, nghiên cứu ứng dụng và hợp tác quốc tế.

Trong khi đó, GS.TS Nguyễn Minh Hà tiếp tục được Bộ GD&ĐT tín nhiệm giao điều hành Trường Đại học Mở TPHCM trong bối cảnh giáo dục đại học bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ theo các quy định mới về quản trị đại học.

Cùng thời điểm, nhiều cơ sở giáo dục đại học khác cũng hoàn thiện bộ máy lãnh đạo. Tại Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), Bộ GD&ĐT vừa bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo và TS Đinh Công Khải giữ chức Phó Giám đốc UEH, sau khi PGS.TS Bùi Quang Hùng được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học này.

GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo sinh năm 1979, quê quán Hà Nội. Ông tốt nghiệp Cử nhân ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng năm 2001; nhận bằng Thạc sĩ năm 2005 và Tiến sĩ năm 2009 tại Đại học Kinh tế TPHCM. Năm 2015, ông được phong học hàm Phó Giáo sư và đến năm 2023 được công nhận, bổ nhiệm học hàm Giáo sư.

Đến nay, GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục đại học. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại UEH như: Trưởng khoa Tài chính, Trưởng phòng Đào tạo, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH, Phó Hiệu trưởng và sau đó là Phó Giám đốc UEH, Bí thư Đảng ủy UEH, Chủ tịch Hội đồng Đại học UEH. Hiện nay, ông là Đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

TS. Đinh Công Khải sinh năm 1967, quê quán TPHCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Công nghiệp tại Đại học Kinh tế TPHCM năm 1990; nhận bằng Thạc sĩ Kinh tế Công nghiệp tại Đại học Châu Á - Thái Bình Dương, Philippines năm 1997 và hoàn thành chương trình Tiến sĩ Kinh tế học tại Đại học Colorado, Hoa Kỳ năm 2009.

Trải qua hơn 32 năm công tác tại UEH, TS. Đinh Công Khải đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý và học thuật quan trọng như: giảng viên Khoa Kinh tế Công nghiệp, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Quản lý Nhà nước; Viện trưởng Viện Chính sách Công, Giám đốc Chương trình đào tạo Chính sách công Fulbright hợp tác giữa UEH và Harvard, Trưởng khoa Quản lý Nhà nước, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước thuộc UEH, Phó hiệu trưởng, Phó Giám đốc UEH.

Bộ GD&ĐT cũng đã tiếp tục bổ nhiệm TS Lê Trường Sơn giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM.

Ông Lê Trường Sơn sinh năm 1971, cựu sinh viên khóa 14 của Trường đại học Luật TPHCM. Ông bắt đầu công tác tại trường từ năm 1995 và có hơn 30 năm gắn bó liên tục với nhà trường.

Ông Sơn đã trải qua nhiều vị trí chuyên môn và quản lý khác nhau, từ giảng viên, cán bộ quản lý các đơn vị chức năng đến phó hiệu trưởng và hiệu trưởng nhà trường.

Các quyết định nhân sự được Bộ GD&ĐT ban hành trong bối cảnh nhiều chính sách mới về quản trị đại học sẽ có hiệu lực từ năm 2026, hướng đến mô hình quản trị tập trung, tăng tính tự chủ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng đào tạo trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.