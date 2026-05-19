Hải Phòng dành 252 tỷ đồng xây 9 'trường học xã hội chủ nghĩa'

TPO - UBND TP Hải Phòng vừa phê duyệt đề án, dành gần 252 tỷ đồng đầu tư xây dựng mô hình "trường học xã hội chủ nghĩa" thí điểm tại 9 trường với 3 cấp học, gồm 5 tiêu chí xây dựng trường thí điểm hướng tới tiệm cận các chuẩn quốc tế.

5 tiêu chí thí điểm "trường học xã hội chủ nghĩa"

UBND TP Hải Phòng vừa phê duyệt đề án xây dựng mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa” giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Đề án được xây dựng nhằm tạo nền tảng cho một hệ thống giáo dục tiên tiến, công bằng, nhân văn và hội nhập. Mô hình hướng tới phát triển con người Hải Phòng toàn diện theo các giá trị xã hội chủ nghĩa, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Qua đó, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo một cách đồng bộ từ cơ sở vật chất, đội ngũ, chương trình đến cơ chế quản trị, đảm bảo mọi học sinh đều được thụ hưởng điều kiện học tập tốt nhất, được phát triển toàn diện trong không gian học tập tích cực, tôn trọng sự khác biệt và gắn kết cộng đồng, không có học sinh nào vì hoàn cảnh mà bỏ học.

Đến năm 2030, hoàn thiện mô hình 9 trường học áp dụng đồng bộ các cơ chế, chính sách, tạo điển hình tiên tiến về trường học kiểu mẫu. Xây dựng nền tảng cho giai đoạn nhân rộng mô hình ra toàn thành phố giai đoạn 2030-2035 và định hướng đến năm 2045.

5 tiêu chí xây dựng mô hình thí điểm, gồm: cơ sở vật chất tiêu chuẩn tối thiểu từng cấp học, nâng cấp hiện đại, hướng tới tiệm cận các chuẩn quốc tế; đội ngũ nhà giáo đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và đồng bộ về cơ cấu đội ngũ, đạt chuẩn nghề nghiệp.

Trường tiểu học Núi Đèo (Thủy Nguyên), là một trong 9 trường thí điểm mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa" tại Hải Phòng.

Học sinh được phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực, sống tích cực, trách nhiệm sáng tạo, tự biết học, thích ứng hội nhập; Dạy học và tổ chức hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, phát huy năng lực tự học, tư duy sáng tạo và phẩm chất cá nhân; Môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, công bằng, tôn trọng sự khác biệt; Phát huy năng lực cá nhân, tinh thần hợp tác sáng tạo và tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện trong bối cảnh hội nhập.

TP Hải Phòng sẽ thí điểm mô hình trường học xã hội chủ nghĩa tại 9 trường các cấp học. Trong đó, 3 trường mầm non gồm: Tam Cường (xã Vĩnh Am), Sao Mai (phường Thủy Nguyên) và Liên Hồng (phường Thạch Khôi).

Ba trường tiểu học, gồm: Vĩnh Tiến – Cổ Am (xã Vĩnh Am), Tân Bình (phường Lê Thanh Nghị) và Núi Đèo (phường Thủy Nguyên). Ba trường THCS gồm: Tam Cường (xã Vĩnh Am), Lê Ích Mộc (phường Thủy Nguyên) và Võ Thị Sáu (phường Lê Thanh Nghị).

Xây dựng trường học hạnh phúc

Kết quả rà soát, liên ngành thành phố đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chí giữa các trường, các cấp học và các địa bàn chưa đồng đều. Một số trường có lợi thế về chuẩn quốc gia nhưng còn thiếu hạng mục chuyên sâu, như: phòng STEM, ngoại ngữ, thư viện số, không gian kỹ năng sống, bể bơi, phòng học thông minh, khả năng sử dụng AI của giáo viên, quản trị trường học...

Một số trường có cơ sở vật chất tốt nhưng vận hành chưa tối ưu do thiếu quy trình quản trị dựa trên dữ liệu và thiếu nguồn lực.

Do đó, thành phố sẽ rót gần 252 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn (2026-2030) để đầu tư, nâng cấp các hạng mục còn thiếu tại 9 điểm trường trên, gồm: cơ sở vật chất, thiết bị, không gian, trường học xanh, hạ tầng số, phát triển đội ngũ, chương trình và hoạt động giáo dục chất lượng cao, quản trị hiện đại.

9 trường thí điểm sẽ được định hướng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạnh phúc, tiệm cận chuẩn quốc tế.

Theo lộ trình đề án, giai đoạn 1 (2026-2030), Hải Phòng sẽ xây dựng mô hình thí điểm trường học xã hội chủ nghĩa tại 9 trường mô hình mẫu 3 cấp học, chuẩn hóa bộ công cụ, quy trình, nền tảng để mở rộng.

Đối với 9 trường thí điểm giai đoạn 1, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạnh phúc. 100% trường xây dựng mô hình "trường học hạnh phúc", không có bạo lực, tệ nạn học đường. Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, tăng cường phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội. Đảm bảo 100% học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật được hỗ trợ, không ai bị bỏ lại phía sau.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, triển khai hệ thống quản trị thông minh, xây dựng kho học liệu số, bài giảng điện tử dùng chung, mô hình "thư viện thông minh" kết nối liên trường. Ứng dụng AI phân tích dữ liệu học tập, cá nhân hóa lộ trình học, chuẩn hóa năng lực số cho giáo viên và học sinh.

Giai đoạn 2 (2030-2035) mở rộng 10% trường học công lập trên địa bàn thành phố, mở rộng hội nhập khu vực tới các trường tại khu đô thị và chất lượng cao.

Giai đoạn 3 (2035-2040) chuẩn hóa toàn hệ thống, hội nhập quốc tế có bản sắc chủ nghĩa xã hội. 100% trường công lập đạt hơn 80% tiêu chí trường học xã hội chủ nghĩa. Mô hình hội nhập quốc tế có bản sắc xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại 15-20 trường chất lượng cao. Hình thành hệ sinh thái học tập số, tích hợp AI, cá nhân hóa.