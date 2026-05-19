Học sinh iSchool lập "cú đúp vàng" tại đấu trường IOE Quốc gia

Duy trì phong độ ấn tượng tại sân chơi ngôn ngữ tầm cỡ quốc gia, Lê Hoàng Minh Châu (lớp 6A, trường iSchool Quảng Trị) đã xuất sắc bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng kỳ thi IOE cấp Quốc gia năm học 2025 - 2026. Không chỉ lập "cú đúp" Vàng IOE, cô học trò nhỏ còn sở hữu bảng thành tích đáng nể với Huy chương Vàng HIPPO, Giải Bạc Toán học Quốc tế TIMO và trình độ B2 FCE vượt trội. Những cột mốc rực rỡ này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của môi trường giáo dục hội nhập – bệ phóng giúp học sinh tự tin làm chủ tri thức và sẵn sàng chinh phục các đấu trường quốc tế.

Lễ Vinh danh và Trao giải Huy Chương Vàng Quốc Gia được tổ chức tại trung tâm hội nghị Quốc gia Việt Nam, Hà Nội. Nguồn ảnh: IOE.VietNam

Hành trình từ cô bé rụt rè đến sự tự tin chinh phục các giải đấu

Trong các sân chơi trí tuệ, đạt giải cao lần đầu là một niềm vui, nhưng duy trì được thành tích đó ở những năm tiếp theo lại là câu chuyện của bản lĩnh. Lê Hoàng Minh Châu đã minh chứng cho sự bền bỉ đó khi hai năm liên tiếp đạt Huy chương Vàng IOE cấp Quốc gia.

Ít ai biết rằng, phía sau bảng thành tích dày đặc và phong thái chủ động hiện tại, Minh Châu từng có những ngày đầu khá rụt rè. Sự thay đổi ngoạn mục này bắt nguồn từ chính môi trường giáo dục cởi mở tại iSchool Quảng Trị, nơi tiếng Anh không còn là áp lực mà trở thành phương tiện để em thể hiện bản thân. Chính việc sớm làm quen với môi trường hội nhập đã giúp Châu từng bước phá bỏ rào cản tâm lý, biến sự e ngại ban đầu thành sự tự tin chinh phục các giải đấu lớn.

Không chỉ giữ vững "ngôi vương" tại IOE, Minh Châu còn khiến nhiều người nể phục bởi nền tảng học thuật vượt trội khi đạt trình độ B1 Preliminary (PET) từ lớp 5 và bứt phá lên B2 First (FCE) ngay khi vừa vào lớp 6. Song song đó, cô học trò nhỏ còn liên tiếp gặt hái "quả ngọt" ở nhiều lĩnh vực khác như: Giải Bạc Toán học Quốc tế TIMO, Huy chương Vàng Tiếng Anh Quốc tế HIPPO, hay những ngôi vị cao nhất tại các sân chơi kỹ năng hàng năm của trường như Quán quân "Phù thủy Lồng tiếng" và Giải Nhất "iShine".

Góc nhìn phụ huynh: niềm vui từ sự trưởng thành của con

Đằng sau những tấm huy chương rực rỡ của Minh Châu là sự sát cánh và ủng hộ hết lòng từ gia đình. Chia sẻ về hành trình đầy tự hào này, chị Hoàng Thị Minh Hải (mẹ của Minh Châu) chia sẻ:

"Điều khiến gia đình hạnh phúc nhất không chỉ nằm ở những giải thưởng, mà là được chứng kiến con trưởng thành và bản lĩnh hơn sau mỗi thử thách. Từ một cô bé vốn có phần rụt rè, Minh Châu nay đã trở nên chủ động, tự tin thể hiện quan điểm cá nhân và không ngần ngại chinh phục những sân chơi lớn. Nhìn con say mê khám phá tri thức và sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên, gia đình thực sự an tâm khi biết mình đã chọn đúng nơi để gửi gắm, giúp con có một môi trường phù hợp để phát triển toàn diện cả về kiến thức lẫn kỹ năng."

Sự tin tưởng và kết nối chặt chẽ giữa gia đình với nhà trường đã tạo nên điểm tựa vững chắc, giúp Minh Châu tự tin chinh phục những nấc thang mới. Thành công của cô học trò lớp 6A hôm nay chính là lời khẳng định: khi niềm đam mê của con trẻ được đặt đúng môi trường, các em sẽ tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Nhà trường – bệ phóng cho sự phát triển toàn diện

Cuộc thi “ Phù Thuỷ Lồng tiếng” tại trường iSchool Quảng Trị-Nguồn ảnh: iSchool Quảng Trị

"Thành tích của Minh Châu là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ kết hợp cùng môi trường giáo dục lý tưởng tại iSchool Quảng Trị. Tại đây, thay vì áp lực nhồi nhét, các em được tiếp cận lộ trình tiếng Anh chuẩn quốc tế cùng phương pháp giảng dạy tương tác, giúp hình thành phản xạ ngôn ngữ tự nhiên và bản lĩnh vững vàng. Chính những sân chơi kỹ năng như iShine hay Phù thủy lồng tiếng đã tạo cơ hội cho Minh Châu cọ xát, tự tin tỏa sáng tại các đấu trường cấp Quốc gia.

Nhà trường luôn đóng vai trò là người đồng hành, khơi gợi niềm đam mê để mỗi học sinh tự tìm thấy thế mạnh riêng. Thành tích của Lê Hoàng Minh Châu không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là nguồn cảm hứng cho bạn bè đồng trang lứa. Đây sẽ là hành trang vững chắc để em tiếp tục chinh phục những nấc thang tri thức mới trong tương lai.

Thông tin về trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị:

Là cơ sở thứ 13 thuộc Hệ thống iSchool (Tập đoàn Nguyễn Hoàng), iSchool Quảng Trị tọa lạc trên đường Hùng Vương – trục giao thông trung tâm của thành phố Đông Hà. Kế thừa định hướng giáo dục hội nhập, nhà trường triển khai chương trình học tiếp cận các phương pháp hiện đại, chú trọng phát triển toàn diện. Với mô hình giáo dục linh hoạt, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn có cơ hội phát triển kỹ năng, rèn luyện thể chất và tham gia các hoạt động trải nghiệm đa dạng, từ đó từng bước khám phá và phát huy năng lực cá nhân.

