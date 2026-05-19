Tri thức và yêu thương hội tụ tại Thiên Nhẫn

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng Gia Phát Group và chính quyền xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) tổ chức khai trương Thư viện La Sơn và phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương” giai đoạn 2026 – 2030, lan tỏa tinh thần hiếu học, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng trên quê hương xứ Nghệ.

Chiều ngày 18/5, tại Khu di tích lịch sử Mộ La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp (xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An), Đảng uỷ và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thiên Nhẫn đã long trọng tổ chức Lễ Khai trương Thư viện La Sơn và phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” giai đoạn 2026 - 2030.

Hoạt động dâng hương tưởng niệm, báo ân trước Mộ La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2026) - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ.

Chương trình đã nhận được sự quan tâm, đồng hành và tham dự của Đảng ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp cùng đông đảo nhân dân xã Thiên Nhẫn. Sự chung tay của cả cộng đồng đã góp phần tạo nên một sự kiện giàu ý nghĩa văn hóa, giáo dục và nhân văn trên quê hương giàu truyền thống hiếu học.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ Khai trương Thư viện La Sơn - công trình mang ý nghĩa tiếp nối truyền thống hiếu học trên miền đất địa linh Thiên Nhẫn.

Không gian văn hoá đọc trong Thư viện La Sơn.

Không chỉ là một không gian đọc sách cộng đồng, Thư viện La Sơn được kỳ vọng sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng văn hóa đọc, khơi dậy tinh thần học tập, khám phá tri thức và bồi đắp nhân cách cho thế hệ trẻ địa phương. Trong không gian giàu giá trị lịch sử ấy, những cuốn sách sẽ góp phần mở ra nhiều cơ hội học tập, tiếp thêm động lực để các em học sinh nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên bằng con đường tri thức.

Song hành cùng hoạt động giáo dục và phát triển tri thức, Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đã được quan tâm, hỗ trợ và tiếp thêm động lực để tiếp tục hành trình học tập và trưởng thành.

Chương trình Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương với sự tham gia và đồng hành của nhiều doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức giàu lòng nhân ái.

Đồng hành cùng chương trình là nhiều doanh nghiệp, cơ quan đơn vị và cá nhân giàu lòng nhân ái, đặc biệt là Hoàng Gia Phát Group - doanh nghiệp đã có nhiều năm gắn bó với các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thông qua các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ giáo dục và chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đến nay đã có hơn 300 em nhỏ được Hoàng Gia Phát Group đỡ đầu, hỗ trợ ăn học và tiếp thêm niềm tin trên hành trình tri thức.

Lễ phát động chương trình Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương.



Những hoạt động bền bỉ ấy không chỉ góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, vun đắp tinh thần hiếu học mà còn đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

Chương trình khép lại trong không khí trang trọng, ấm áp và nhiều cảm xúc, để lại dấu ấn đẹp về tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và truyền thống hiếu học trên quê hương xứ Nghệ.

Hoàng Gia Phát Group nhận đỡ đầu 10 trẻ em mồ côi.

Trao tặng quà cho các em nhỏ.

Từ Thư viện La Sơn, những “hạt giống tri thức” đang tiếp tục được gieo trồng. Và từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương”, những giá trị yêu thương, sẻ chia vẫn đang được lan tỏa mạnh mẽ bằng sự chung tay của cộng đồng, chính quyền và các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành vì tương lai thế hệ trẻ.

