Phát động Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ IX

TPO - Ngày 20/5, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ IX.

Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ IX kỳ vọng trở thành nguồn động viên lớn đối với nhiều cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mất mát về thể chất và tinh thần nhưng vẫn giàu nghị lực vươn lên, sống có ích và cống hiến cho cộng đồng. Qua đó phát hiện, tôn vinh nhiều tấm gương giàu ý chí, nghị lực và khát vọng sống đẹp để lan tỏa giá trị nhân văn, truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Qua 8 lần tổ chức, cuộc thi đã trở thành diễn đàn nhân văn giàu ý nghĩa xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân, người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam). Các đơn vị trường học, cơ quan, các tổ chức xã hội có thể lấy danh nghĩa tổ chức, đơn vị mình hoặc một tập thể tác giả đứng tên tham gia được quyền gửi bài dự thi.

Nội dung cuộc thi tập trung phản ánh những tấm gương người thật, việc thật, có địa chỉ cụ thể của người khuyết tật, trẻ mồ côi, đặc biệt là thanh thiếu niên giàu nghị lực vượt qua nghịch cảnh, tật nguyền, hoàn cảnh éo le để vươn lên học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp và sống có ích cho xã hội.

Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm phát hiện, lan tỏa những điển hình tiêu biểu trong học tập, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; thể hiện tinh thần chủ động thích ứng, ý chí vươn lên và khát vọng làm chủ cuộc sống của tuổi trẻ trong thời đại số.

Cuộc thi cũng hướng tới tôn vinh những thanh thiếu niên khuyết tật giàu ý chí, năng động, sáng tạo, biết vượt lên giới hạn của bản thân, chủ động tiếp cận khoa học công nghệ và ứng dụng hiệu quả thành tựu số vào học tập, lao động và đời sống. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống trách nhiệm, cổ vũ phong trào thi đua lập thân, lập nghiệp trong thanh niên, hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ban tổ chức đặc biệt khuyến khích người khuyết tật, trẻ mồ côi và thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trực tiếp viết về hành trình vượt khó, khẳng định bản thân và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Đặc biệt, 1 giải A (10 triệu đồng), 2 giải B (5 triệu đồng/giải), 3 giải C (3 triệu đồng/giải) và 5 giải Khuyến khích (2 triệu đồng/giải). Trong đó, giải Đặc biệt trị giá 15 triệu đồng/giải, dành cho người khuyết tật hoặc trẻ mồ côi tự viết về bản thân mình.

Bên cạnh đó, ban tổ chức và nhà đồng hành sẽ trao các giải thưởng hấp dẫn khác.

Ban tổ chức nhận bài dự thi đến hết ngày 30/8/2026. Lễ tổng kết trao giải Cuộc thi viết Vượt lên số phận lần thứ IX dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10/2026, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 64 năm Ngày thành lập Tạp chí Thanh niên. Các đơn vị, cá nhân gửi bài viết tham gia dự thi đến Ban tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Tạp chí Thanh niên, số 5 phố Chùa Láng, phường Láng, Hà Nội hoặc qua email: vuotlensophanlan9@gmail.com. Điện thoại liên hệ: (024) 37751392.

