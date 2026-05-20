Những câu chuyện về Bác Hồ lan tỏa từ trái tim thiếu nhi xứ Nghệ

TPO - Thông qua những lời kể hồn nhiên, giàu cảm xúc, thiếu nhi Nghệ An bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu, lan tỏa nhiều câu chuyện xúc động, ý nghĩa về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 19/5, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm học 2025 - 2026, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2026).

Toàn cảnh Hội thi.

Hội thi là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng kính yêu Bác Hồ cho thiếu nhi; đồng thời tạo sân chơi bổ ích để các em phát huy khả năng thuyết trình, kỹ năng kể chuyện và lan tỏa những câu chuyện đẹp về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc hội thi, anh Lê Đức Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An nhấn mạnh, Bác Hồ luôn dành cho thiếu niên, nhi đồng tình yêu thương vô cùng sâu sắc. Những lời dạy của Bác không chỉ thể hiện niềm tin yêu, kỳ vọng đối với thế hệ măng non mà còn trở thành kim chỉ nam để thiếu nhi Việt Nam không ngừng học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Ban Tổ chức tặng quà lưu niệm cho Ban Giám khảo cuộc thi.

Theo anh Lê Đức Sỹ, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác Hồ là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, đức hy sinh, lối sống giản dị và tình yêu thương bao la dành cho nhân dân, đặc biệt là thiếu niên, nhi đồng. Những câu chuyện về Bác luôn chứa đựng các giá trị nhân văn sâu sắc và nhiều bài học giản dị mà lớn lao về đạo đức, lối sống, tinh thần vượt khó, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

“Đối với thiếu nhi Nghệ An - quê hương giàu truyền thống cách mạng, hiếu học và giàu lòng yêu nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi câu chuyện hôm nay sẽ không chỉ dừng lại ở một phần thi mà còn trở thành những bài học đẹp được lan tỏa trong học tập, trong cuộc sống hằng ngày và trong hành trình trưởng thành của các em”, anh Lê Đức Sỹ chia sẻ.

Dự thi năm nay có 11 thí sinh xuất sắc đến từ các cụm thi đua toàn tỉnh.

Tham dự hội thi năm nay có 11 thí sinh xuất sắc đến từ các cụm thi đua trên địa bàn toàn tỉnh. Mỗi thí sinh có 8 phút để kể lại những câu chuyện về Bác Hồ thông qua giọng kể, phong cách trình bày và khả năng truyền tải cảm xúc của mình.

Nhiều em thiếu nhi đã mang đến những câu chuyện xúc động, ý nghĩa về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu. Nhiều tiết mục được đầu tư công phu, kết hợp kể chuyện với sân khấu hóa, hình ảnh minh họa sinh động, để lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem. Không khí hội thi trở nên lắng đọng qua những câu chuyện giản dị về Bác, qua ánh mắt xúc động và những tràng pháo tay cổ vũ của khán giả.

Nhiều tiết mục được đầu tư công phu, kết hợp kể chuyện với sân khấu hóa để lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem.

Ngồi chăm chú theo dõi các phần thi của các bạn, em Nguyễn Minh Anh (trú phường Thành Vinh, Nghệ An) chia sẻ: “Qua phần thi của các bạn và những câu chuyện được nghe hôm nay, em càng hiểu hơn về cuộc đời của Bác Hồ, thêm kính yêu và biết ơn Bác. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ”.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc ở hai bảng Tiểu học và Trung học cơ sở; đồng thời biểu dương tinh thần tự tin, sáng tạo cùng tình cảm trong sáng mà các em dành cho Bác Hồ kính yêu.