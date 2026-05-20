Doanh nhân trẻ Việt Nam kết nối hợp tác thương mại, đầu tư tại Australia

TPO - Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã trao đổi về cơ hội kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường, thúc đẩy hợp tác công nghệ và định hướng hình thành mạng lưới doanh nhân trẻ Việt Nam tại Australia; mở ra hướng hợp tác dài hạn giữa doanh nhân trẻ Việt Nam với thị trường Australia.

Trong chương trình hoạt động ở Australia, ngày 20/5, tại Canberra, đoàn công tác Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam do anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam dẫn đầu, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam. Tiếp đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm.

Tăng cường vai trò doanh nhân trẻ trong ngoại giao kinh tế

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tập hợp lực lượng doanh nhân trẻ cả nước, với mạng lưới tại các địa phương, ngành kinh tế và các câu lạc bộ trực thuộc. Các hoạt động của Hội gồm kết nối doanh nhân, xúc tiến thương mại - đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đối thoại chính sách, phát triển kinh tế tư nhân và trách nhiệm xã hội.

Tại buổi làm việc, anh Đặng Hồng Anh – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, chuyến công tác tại Australia lần này nhằm xúc tiến thương mại, tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng hợp tác công nghệ.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mong muốn doanh nhân trẻ không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu, mà từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị, các dự án hợp tác có hàm lượng công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề nghị, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tiếp tục hỗ trợ kết nối để các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, trong đó có doanh nhân trẻ, có thêm cơ hội tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và các chương trình kết nối doanh nghiệp trong khuôn khổ các chuyến thăm, làm việc cấp cao giữa hai nước.

Cập nhật, chia sẻ thông tin về môi trường pháp lý, đặc biệt là các quy định liên quan đến đầu tư nước ngoài, lao động, di trú, thuế, tiêu chuẩn thị trường và các yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý khi triển khai hoạt động tại Australia.

Làm cầu nối để doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tiếp cận các chương trình hợp tác nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ của Australia, nhất là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, năng lượng sạch, giáo dục đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Tạo điều kiện để các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của doanh nhân trẻ Việt Nam có thêm cơ hội được giới thiệu, sử dụng, quảng bá trong các hoạt động ngoại giao, văn hóa, kinh tế do Đại sứ quán chủ trì, qua đó góp phần lan tỏa thương hiệu Việt Nam tại Australia.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất Đại sứ quán quan tâm, hỗ trợ định hướng hình thành Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tại Australia, nhằm mở rộng mạng lưới kết nối doanh nhân trẻ Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Nền tảng quan trọng để tiếp cận thị trường nhiều tiềm năng

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Hoàng Bình Quân - Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh việc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lựa chọn Australia là điểm đến xúc tiến đầu tư, thương mại có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Australia đang phát triển rất tốt đẹp.

Theo ông Quân, Australia là thị trường có nhiều tiềm năng đối với doanh nghiệp Việt Nam, cả ở chiều đầu tư và mở rộng thị trường. Một số lĩnh vực được gợi mở gồm nhà ở lắp ghép, nông sản, dược liệu, thực phẩm chức năng, công nghệ chế biến sâu và các ngành có khả năng tạo giá trị gia tăng từ nguồn nguyên liệu của Việt Nam.

Từ góc độ ngoại giao kinh tế, ông Quân cho rằng, doanh nhân trẻ Việt Nam cần chủ động hội nhập quốc tế, nhưng để đi xa cần có điểm đến phù hợp, có thông tin đúng, đối tác đúng và sự hỗ trợ đúng thời điểm. Việc thiết lập các kênh kết nối lâu dài giữa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Đại sứ quán và cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Australia là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp từng bước tiếp cận thị trường sở tại.

Ông Trần Bá Phúc - Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, cũng cho rằng tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin còn nhiều dư địa lớn. Thị trường Australia đang có nhu cầu chuyển dịch một phần hoạt động thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin sang Việt Nam, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ trẻ Việt Nam tham gia cung cấp dịch vụ, phát triển giải pháp và hợp tác sâu hơn với đối tác Australia.

Ông Phúc nêu rõ, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia sẵn sàng hỗ trợ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kết nối, tìm hiểu thủ tục pháp lý và triển khai các hoạt động hợp tác phù hợp tại thị trường sở tại.

Cầu nối thông tin, kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đánh giá cao chuyến công tác của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đồng thời chia sẻ nhiều thông tin về quan hệ Việt Nam - Australia, tình hình thương mại, đầu tư và những lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận thị trường Australia.

Theo Đại sứ, thương mại hai chiều Việt Nam - Australia những năm gần đây dao động quanh mức 14 tỷ USD. Xuất khẩu của Việt Nam sang Australia tăng tích cực, cán cân thương mại giữa hai nước ngày càng cân bằng hơn. Năm 2025, Việt Nam xuất khẩu sang Australia khoảng 6,8 tỷ USD, trong khi nhập khẩu khoảng 7,2 tỷ USD, chủ yếu là các nhóm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất như than, bông, quặng sắt.

Đại sứ đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cử đầu mối để tham gia nhóm kết nối các hiệp hội doanh nghiệp liên quan đến Việt Nam tại Australia, qua đó cập nhật thông tin về hội chợ, triển lãm, diễn đàn, chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cũng giới thiệu về Sáng kiến hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới Việt Nam - Australia, với các dự án nghiên cứu chung có sự tài trợ của cả hai Chính phủ. Đây là kênh hợp tác phù hợp để các doanh nhân trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ tìm hiểu, đăng ký tham gia thông qua đầu mối trong nước.