Xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên, sinh viên

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, chị Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn khối các cơ quan Đảng Trung ương cho biết, hiện có sự chênh lệch khá lớn giữa các đơn vị về số lượng và chất lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng; một số trường có số lượng đoàn viên đông nhưng tỷ lệ đoàn viên ưu tú được giới thiệu còn thấp, số lượng sinh viên là đảng viên chưa tương xứng với tiềm năng, nguồn lực hiện có.

Việc tạo nguồn và theo dõi quá trình phấn đấu của đoàn viên ưu tú ở một số cơ sở Đoàn còn thiếu tính liên tục; chưa xây dựng được cơ chế phát hiện sớm, bồi dưỡng từ đầu khóa học. Một số tổ chức Đoàn còn lúng túng trong việc xác định tiêu chí giới thiệu đoàn viên ưu tú...

Từ thực tiễn đó, tọa đàm tập trung thảo luận về giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng; các mô hình, cách làm sáng tạo trong tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi, đánh giá quá trình phấn đấu của đoàn viên ưu tú...

Toàn cảnh tọa đàm.

Các ý kiến tại tọa đàm đã tập trung đánh giá khá toàn diện thực trạng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú trong sinh viên thời gian qua. Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã được chia sẻ; nhiều khó khăn, vướng mắc cũng được nhìn nhận thẳng thắn, khách quan.

Đặc biệt, các tham luận đều thống nhất cho rằng muốn nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú thì trước hết phải nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn cho đoàn viên, sinh viên; coi trọng cả “đức” và “tài”, cả kết quả học tập, rèn luyện và tinh thần trách nhiệm trong hoạt động Đoàn, Hội và phong trào thanh niên.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp thiết thực như: xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi quá trình phấn đấu của đoàn viên ưu tú; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ; nhân rộng các mô hình “Sinh viên 5 tốt”, “Chi Đoàn mạnh”, các câu lạc bộ lý luận trẻ; tăng cường diễn đàn đối thoại, sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống để khơi dậy lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến trong đoàn viên, sinh viên...

﻿﻿ ﻿﻿ Các đại biểu tham luận tại tọa đàm.

"Mỗi đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng là kết quả của cả quá trình giáo dục, rèn luyện, đồng hành và tạo môi trường trưởng thành của tổ chức Đoàn.

Vì vậy, tôi đề nghị các cơ sở Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ; quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, xây dựng môi trường học tập, rèn luyện lành mạnh để đoàn viên, sinh viên có điều kiện phấn đấu, trưởng thành và cống hiến", Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương nói.

​