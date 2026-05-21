Âm nhạc đường phố và khát vọng nuôi dưỡng tài năng trẻ

Tối cuối tuần tại không gian phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, giữa dòng người đông đúc và ánh đèn lung linh, nhiều người đã dừng chân trước phần biểu diễn đầy cảm xúc của một bạn trẻ.

Không sân khấu lớn, không hệ thống âm thanh hoành tráng, nhưng bằng sự tự tin, cảm xúc tự nhiên và niềm đam mê nghệ thuật, em Trần Đình Vinh Quang (SN 2014, ở Long Biên, Hà Nội) đã mang đến một không gian âm nhạc gần gũi, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách tại khu phố đi bộ trung tâm Thủ đô.

Em Trần Đình Vinh Quang

Trong bối cảnh nghệ thuật đường phố tại Hà Nội ngày càng phát triển, sự xuất hiện của các tài năng nhí như Trần Đình Vinh Quang tạo nên điểm nhấn đặc biệt. Điều đáng quý không chỉ nằm ở khả năng biểu diễn, mà còn ở sự tự tin và khả năng lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng.

Nhiều khán giả đánh giá, việc các em nhỏ mạnh dạn tham gia biểu diễn nghệ thuật cộng đồng là tín hiệu tích cực cho môi trường phát triển văn hóa đô thị hiện đại – nơi nghệ thuật không còn bó hẹp trong nhà hát mà hiện diện gần gũi giữa đời sống thường nhật.

Khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm từ lâu đã trở thành sân khấu mở dành cho nghệ thuật cộng đồng, nơi nhiều tài năng trẻ có cơ hội tiếp cận công chúng, rèn luyện bản lĩnh sân khấu và nuôi dưỡng đam mê. Với Trần Đình Vinh Quang, mỗi buổi biểu diễn không chỉ là một phần trình diễn nghệ thuật mà còn là hành trình học hỏi, trưởng thành và chạm tới trái tim khán giả bằng cảm xúc chân thành.

Trong tương lai, nếu được đào tạo bài bản và có môi trường phát triển phù hợp, những bạn trẻ như Trần Đình Vinh Quang hoàn toàn có thể trở thành thế hệ nghệ sĩ trẻ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa nghệ thuật của Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.