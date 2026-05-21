Hai học sinh lớp 12 ở TPHCM được kết nạp Đảng trước ngày thi tốt nghiệp THPT

Ngày 20/5, Chi bộ Trường THPT Bình An (phường Đông Hòa, TPHCM) tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho hai đoàn viên ưu tú là chiến sĩ Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2026.

Hai học sinh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng là Đỗ Bùi Thục Quyên - Phó Bí thư Chi đoàn 12A4.1 và Đặng Tấn Phát - đoàn viên Chi đoàn 12A2.1.

Trong suốt quá trình học tập và tham gia phong trào, cả hai bạn trẻ luôn là những gương mặt năng động, trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động như Chủ nhật xanh, hội trại truyền thống, Chiến dịch Hoa phượng đỏ, Câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ bóng chuyền.

Với vai trò Phó Bí thư Chi đoàn, Đỗ Bùi Thục Quyên luôn tiên phong trong các hoạt động tập thể, lan tỏa tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ học đường. Trong khi đó, Đặng Tấn Phát là đoàn viên tiêu biểu với nhiều đóng góp nổi bật trong các hoạt động phong trào của nhà trường. Sự năng nổ, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của Tấn Phát đã để lại nhiều dấu ấn tích cực trong tập thể đoàn viên, thanh niên nhà trường.

Đại diện Đoàn phường và Ban Xây dựng Đảng phường Đông Hòa trao quà, thư chúc mừng cho hai đảng viên trẻ. Ảnh: CTV

Đỗ Bùi Thục Quyên bày tỏ niềm xúc động khi chính thức được đứng vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18. “Đây là dấu mốc đặc biệt và là động lực để em tiếp tục học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội”, Thục Quyên chia sẻ.

Việc 2 học sinh ưu tú được kết nạp Đảng khi còn trên ghế nhà trường không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn góp phần viết tiếp truyền thống đẹp của tuổi trẻ Đông Hòa - sống đẹp, sống trách nhiệm, tiên phong và giàu khát vọng cống hiến.

Cô hiệu trưởng Võ Huỳnh Ngọc Vân trao quyết định kết nạp đảng viên cho hai học sinh Đặng Tấn Phát và Bùi Thục Quyên. Ảnh: CTV

Cô Võ Huỳnh Ngọc Vân - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Bình An - cho biết việc kết nạp Đảng cho học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường là minh chứng cho quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện, cống hiến không ngừng của các bạn trẻ; đồng thời thể hiện hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú của nhà trường và tổ chức Đoàn.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho hai học trò, cô Võ Huỳnh Ngọc Vân mong muốn hai đảng viên trẻ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong học tập và rèn luyện; tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên, các hoạt động vì cộng đồng và phấn đấu đạt kết quả cao trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT sắp tới.

Đại diện Ban Thường vụ Đoàn phường Đông Hòa gửi lời chúc mừng đến hai đảng viên trẻ, đồng thời kỳ vọng các bạn sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh, khát vọng cống hiến, trở thành những hạt nhân tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại địa phương.