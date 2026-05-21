Tổ chức lớp đào tạo 'Bình dân học vụ số' về các xã biên giới

TPO - Trung ương Đoàn, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi năm 2026. Trong đó, tập trung tổ chức các lớp đào tạo "Bình dân học vụ số" trực tiếp tại 10 xã nằm trong danh mục 248 xã biên giới.

Chương trình Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi năm 2026 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng số và năng lực ứng dụng công nghệ cho thanh thiếu nhi.

Qua đó, phát huy vai trò, sự tham gia và đóng góp của các nhà khoa học trẻ, chuyên gia, trí thức trẻ trong việc đồng hành cùng tổ chức Đoàn truyền cảm hứng, cung cấp kiến thức, kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu nhi trong bối cảnh chuyển đổi số.

Hoạt động nâng cao năng lực số cũng tạo cơ hội cho thanh thiếu nhi trải nghiệm, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; khuyến khích xây dựng các dự án, giải pháp hướng đến cộng đồng, vùng sâu, vùng xa, trẻ em, phụ nữ và thanh niên yếu thế, góp phần thu hẹp khoảng cách số tại Việt Nam.

Đưa "Bình dân học vụ số" về các xã biên giới. Ảnh minh họa

Chương trình sẽ được triển khai dưới với các hoạt động đồng bộ, được thiết kế theo hướng kết hợp giữa đào tạo kỹ năng số cơ bản, phát hiện và bồi dưỡng tài năng công nghệ, trải nghiệm sáng tạo và kết nối hệ sinh thái khoa học - công nghệ, góp phần hình thành tư duy số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong thanh thiếu nhi, gồm: hoạt động “Bình dân học vụ số” và Ngày hội “Sáng tạo - công nghệ”.

Đối với các lớp đào tạo "Bình dân học vụ số", T.Ư Đoàn sẽ lựa chọn tổ chức trực tiếp 10 lớp tại 10 xã nằm trong danh mục 248 xã biên giới theo Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”... Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì các đội hình “Bình dân học vụ số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng” tại cơ sở để hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi tiếp cận và sử dụng các nền tảng số.

Thiếu nhi tham gia các hoạt động trải nghiệm công nghệ.

Bên cạnh đó, chương trình Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi năm 2026 cũng thiết kế những ngày hội “Bình dân học vụ số”, bao gồm các hoạt động trải nghiệm công nghệ (Robot, STEM, …); giới thiệu các giải pháp công nghệ sáng tạo phù hợp với địa phương; giao lưu với trí thức trẻ tình nguyện để định hướng ứng dụng số cho người dân và thanh thiếu nhi; tổ chức cuộc thi về lập trình, robotics, STEM và sáng tạo cho học sinh.

Hoạt động “Bình dân học vụ số” và Ngày hội “Sáng tạo - công nghệ” sẽ được tổ chức từ tháng 5 đến hết tháng 10/2026 trên cả nước, trong đó trọng tâm là đưa các hoạt động này về với các xã trong danh mục 248 xã biên giới.

