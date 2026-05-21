Nữ sinh rạng rỡ trong dạ hội cuối khóa

TPO - Trong những bộ váy dạ hội lộng lẫy, các nữ sinh lớp 12 trường THPT Kim Liên (Hà Nội) đã có một đêm "bùng nổ" nhan sắc và cảm xúc, cùng ghi dấu ấn trên hành trình hơn 1.000 ngày thanh xuân rực rỡ dưới mái trường phổ thông.

Nữ sinh THPT Kim Liên rạng rỡ với trang phục dạ hội tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tối 20/5, sân trường THPT Kim Liên sôi nổi với chương trình dạ hội chia tay học sinh khối 12 - "Prom Night K50: Crystal Twilight”. Đây là món quà đặc biệt dành riêng cho gần 700 học sinh khối 12 của nhà trường, trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cùng tham dự chương trình có phụ huynh, giáo viên nhà trường.

Khác hẳn với hình ảnh đồng phục thường ngày, tại chương trình, học sinh đã “biến hình” trở thành những công chúa, hoàng tử. Nữ sinh xuất hiện trong những bộ váy dạ hội cầu kỳ tôn thêm nét thanh xuân cùng nụ cười rạng rỡ.

Trong chương trình, những giọng ca nội lực đến từ khối 12 K50, cùng câu lạc bộ nghệ thuật của học sinh đã mang đến những giai điệu, vũ đạo sôi động, tạo nên không gian âm nhạc giàu năng lượng tuổi trẻ.

Tiết mục văn nghệ trên sân khấu chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Chương trình cũng đã nhiều khoảnh khắc sâu lắng, xúc động khi ôn lại hành trình hơn 1.000 ngày học tập và rèn luyện, với những tiết học, kỳ thi, cùng những kỷ niệm cùng trưởng thành, học cách ước mơ dưới mái trường THPT. Những lời tri ân của học sinh gửi tới thầy cô; những chia sẻ về ấn tượng, cái ôm của thầy cô dành cho học sinh đã khiến nhiều người xúc động.

Thầy cô đã dành tặng đại diện học trò lớp 12 những cái ôm trên sân khấu chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Đặc biệt, nhiều tình cảm, sẻ chia về trí tuệ, bản lĩnh, lòng biết ơn, sự tử tế, tinh thần cống hiến và ước mơ đã được thầy cô, phụ huynh gửi gắm đến những học sinh chuẩn bị rời mái trường THPT. "Kim Liên luôn là nhà" và "Kim Liên mãi mãi là để yêu" đã nhiều lần được vang lên trong suốt chương trình.

Hiệu trưởng THPT Kim Liên Nguyễn Thị Hiền chia sẻ tại chương trình.

Cô Nguyễn Thị Hiền - Hiệu trưởng THPT Kim Liên cho biết, dạ hội cuối khóa là chương trình thường niên dành cho khối 12 của trường THPT Kim Liên, do phụ huynh tổ chức, theo mong muốn của các em.

Phần lớn ý tưởng, kịch bản, tiết mục biểu diễn được học sinh đầu tư thực hiện. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động, như giao lưu, chụp ảnh, chiếu video kỷ niệm, biểu diễn văn nghệ của học sinh và nghệ sĩ.

Theo cô Hiền, chương trình không chỉ là buổi tiệc chia tay, còn là dịp để học sinh thể hiện tài năng, chia sẻ và lưu giữ kỷ niệm đẹp trước khi khép lại 3 năm THPT; có cơ hội tạm quên đi những áp lực học tập và kỳ thi trước mắt để cháy hết mình cùng bạn bè.