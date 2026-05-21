Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Nam sinh lái xe suốt 1.300 km đưa người lạ về quê gặp mẹ lần cuối

Tú Oanh

TPO - Một sinh viên đại học ở Trung Quốc đã lái xe suốt 1.300 km để đưa bạn học cùng trường về quê gặp mẹ lần cuối. Anh không lấy tiền xăng, còn hỗ trợ thêm cho cô gái lạ.

Theo Dahe News, tối 7/5, một nữ sinh viên năm tư tại Đại học Dân tộc Bắc Phương (ở thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ của khu tự trị Ninh Hạ, miền bắc Trung Quốc) nhận được tin mẹ ruột đột ngột qua đời.

Ngoài cú sốc mất người thân, cô gái phải đối diện với thách thức khác là làm sao để về quê nhanh nhất có thể. Do quê cô ở khu vực miền núi, ô tô được xác định là phương tiện di chuyển nhanh và thuận tiện nhất. Tuy nhiên, tình hình cấp bách, cùng với trời đã tối, việc tìm được xe ngay tức thì không phải dễ dàng.

Trong tình huống đó, bạn cùng phòng ký túc xá của cô đã liên lạc với Yu Jinhui, sinh viên ngành giáo dục thể chất, đồng thời là blogger khá nổi tiếng, nhờ giúp đỡ. Yu và ba nam sinh khác cùng điều hành tài khoản mạng xã hội @yuyuqiubite, có 730.000 người theo dõi.

Người bạn đề nghị: "Hay là cậu lái xe đưa cô ấy về đi. Cô ấy trả tiền xăng, còn các cậu cũng có thể làm một video ý nghĩa”.

Yu và nhóm bạn không cần suy nghĩ nhiều đã đồng ý ngay. Họ đến đón nữ sinh giấu tên, còn động viên khi thấy cô quá xúc động.

ns1.png
Yu lái xe đến đón bạn học cùng trường để đưa cô về quê.

Chuyến đi bắt đầu lúc 1h30 sáng ngày 8/5. Yu lái xe suốt quãng đường, trong khi ba người bạn liên tục trò chuyện để giúp anh tỉnh táo. Mười ba tiếng sau, họ đến nhà của nữ sinh tại ngôi làng ở Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. Toàn bộ hành trình dài khoảng 1.300 km.

Yu cho biết dù thỉnh thoảng dừng xe nghỉ ngơi dọc đường, anh cảm thấy gần như kiệt sức trong 100 km cuối cùng. Khi đến nơi, anh liên tục nôn ói vì uống quá nhiều nước tăng lực để giữ tỉnh táo.

Dẫu vậy, Yu và các bạn không quên mua đồ cúng và thắp hương viếng mẹ nữ sinh.

Họ chỉ ở lại khoảng 2 giờ trước khi rời đi. Yu kể gia đình bạn học có mời họ ăn tối và nghỉ qua đêm, nhưng anh từ chối vì không muốn làm phiền tang quyến.

Nam blogger tính cả nhóm chi tổng cộng 5.200 nhân dân tệ (770 USD) cho chuyến đi, bao gồm tiền xăng, phí cầu đường, ăn uống, khách sạn, đồ cúng và khoản hỗ trợ 1.000 nhân dân tệ (150 USD) cho nữ sinh. Họ không nhận tiền xăng từ cô gái.

“Bốn người chúng tôi đã làm điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình. Chuyến đi rất mệt, nhưng hoàn toàn xứng đáng. Chúng tôi chỉ làm điều nằm trong khả năng của mình. Hy vọng mọi người đừng chú ý quá nhiều vào chúng tôi. Thay vào đó, hãy đối xử tử tế với nhau và lan tỏa sự ấm áp cùng tình yêu thương này”, nhóm nam sinh chia sẻ với truyền thông.

Yu cho biết thêm sau khi trở lại trường vào tối 10/5, cả nhóm lập tức bận rộn chuẩn bị luận văn vì hạn nộp đã cận kề.

ns2.png
Yu (tóc xoăn) và nhóm bạn muốn lan tỏa sự tử tế sau khi giúp đỡ cô gái xa lạ.
Tú Oanh
#Nam sinh lái xe 1.300 km #đưa người lạ về quê #câu chuyện tử tế #sinh viên Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe